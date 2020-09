Biographie Le projet débute en 2013, suite au décès d'une amie proche de Cyril (Solventis, ex-Opprobre) sous la forme d'un one-man band autoproduit avec l’aide de Clément (Opprobre, Solventis, Antropofago) qui compose la batterie. Inspiré par des groupes de Black Metal scandinaves variés tels Kampfar, Dark Funeral, Emperor, Dissection, Tsjuder et autres Carpathian Forest, Sunnudagr forge petit à petit son style viscéral et incisif. Cyril voyait dans ce projet introspectif un exutoire pour pouvoir s'exprimer librement sur son deuil dans le premier EP intitulé Follow the Light (2013), puis sur des sujets tels que l'écologie et les désastres planétaires causés par l'homme dans l'EP Amère Nature (2015). En 2018, le projet devient un groupe à part entière avec l'arrivée d'Antoine et de Clément aux guitares. Ils décident alors de travailler tous ensemble sur leur premier album "Le Silence" qui aborde des thématiques telles que la dépression, le repli sur soi, l'anxiété, le deuil et l'acceptation de la perte d'un être cher, sur fond de riffs allant d'un style atmosphérique avec des envolées de guitares leads inspirées par la mouvance Post-Black Metal, à des sonorités Thrash/Punk/Death old-school. Chronique 15 / 20

Le Silence ( 2020 ) Le Silence, c’est un cap pour Sunnudagr : l’évolution d’un one man band vers un trio, poussé par une envie de partager la musique autrement, à travers le live et les concerts. Un changement dans la forme qui s’accompagne aussi de changements dans le fond.



Sunnudaquoi ? Sunnudagr, C’est la traduction de Dimanche en Norrois, la pré-langue Suédoise. Dans cette culture, le Dimanche était le jour réservé aux arts et au développement de soi. A l’écoute de cet album, le nom de la formation prend tout son sens et s’accorde avec les thématiques évoquées dans chacun des neuf titres. Disque en main, la première attention se focalise sur la pochette, qui reproduit la peinture de Das Schweigen (traduction : Le Silence, comme par hasard) de Johann Heinrich Füssli créée en 1799. Le clair-obscur du tableau est saisissant et annonce la puissance des sentiments exprimés par Sunnudagr. Cette volonté artistique, presque picturale, est également véhiculée par les titres, construits comme des lectures de tableaux aux nuances fortes et colorées. Dans Les Braises, la teinte rouge contraste avec la nuit noire évoquée dans les paroles, illustrant parfaitement cette esthétique. Si le propos n’est pas encore assez limpide, le titre Une Charogne est sans équivoque : Sunnudagr est au confluent de plusieurs champs artistiques. Dans la lignée de Charles Baudelaire (qui comme Füssli a été productif au XIXème siècle), l’oeuvre musicale témoigne d’une démarche poétique où l’expression lyrique du monstrueux permet une transfiguration de la réalité (faire du beau avec du laid, comme Baudelaire, paf, cadeau révision du bac de Français 2021 !).



Ces inspirations, endogènes à la sphère du Black Metal, permettent de donner de la consistance à la mise en musique de sentiments et d’idées complexes (la mort, le deuil, la solitude, la dépression…). Dans le cas de Sunnudagr, l’histoire tragique - à savoir la perte d’un proche vécue par Cyril (créateur du projet) - est le principal vecteur d’émotions. Très à vif dans les premiers EP, le son, parfois proche du Black Metal Dépressif (tel Gris) des débuts, laisse place à plus de contrôle et de nuances sur ce premier full-length. Ce choix musical rend le propos plus accessible pour l’auditeur non averti, cette diversité (inspirée de groupes comme Dissection ou Kampfar) permettant une écoute attentive et active de ce que propose le trio. Les leads mélodiques, inspirés du Post-Black, (comme ceux présents dans Les Braises ou Une Charogne) sont dans la continuité de ces changements.



Dans une tradition typique du Black Metal, la musique sert l’expression individualiste des sentiments personnels, en témoignent les paroles des titres, dont la majorité est centrée sur le “je” (Venin Noir, Les Braises, L'Ascension du Malin, Le Silence..., Ta Lumière). Au regard de l’histoire du groupe, certains titres comme Le Silence ou encore Ta Lumière prennent une tout autre dimension, et leur sens n’en est que plus prégnant. La musique devient l’exutoire des ressentis les plus violents et les plus sombres des musiciens.



En ce qui concerne les choix instrumentaux, Sunnudagr opte pour le minimalisme : une basse, deux guitares, une voix et une batterie (plus précisément une boite à rythme, faute d’humain pour marteler les fûts). Ce choix de la simplicité impose au trio d’affiner les techniques de jeu et le tempo pour exprimer des émotions contrastées (la musique fait parfois la part belle à la basse). La construction des titres s’articule elle aussi dans ce sens, comme le montre la différence d’ambiance entre Le Silence… (tremolo picking et mise en avant de la mélodie) et …Et Les Larmes (beaucoup plus rentre dedans, avec son riff thrashy-death-old-school), qui semblent pourtant liés l’un à l’autre. Dans cette diversité, malgré une foule de bonnes idées, il reste cependant quelques transitions et changements trop abrupts dont on peine à comprendre le sens, l’exemple le plus parlant étant celui du second titre, Venin Noir (votre humble serviteur est une purge intraitable au sujet des transitions, excusez-le). Toutefois, la voix de Cyril (qui officie également à la basse) reste le fil rouge principal, et constitue l’une des plus grandes qualités de l’album. Elle est, au choix, caverneuse et profonde ou criarde et diabolique, avec un grain caractéristique du Black Metal. Chose étonnante pour ce style, les paroles sont clairement audibles, particulièrement bien articulées et la compréhension du propos ne demande aucun effort.



Toute cette noirceur est déballée avec brio grâce à la production et au travail effectué par Clément (guitariste de la formation). Les instruments sont mixés avec beaucoup de soin et chaque élément est à sa place. L’oeuvre se teinte de sonorités old-school tout en ayant la clarté de productions plus modernes (à l’image d’un Drudkh ou d’un Winterfylleth).



Tout laisse à penser que l’album Le Silence a toutes les qualités nécessaires pour ravir les personnes amatrices d’un Black Metal authentique, personnel et aux influences variées. Pour Sunnudagr, le prochain challenge sera d’aller à la rencontre du public pour nous chatouiller les tympans en concert.







A écouter : Les Braises, Une Charogne, Le Silence…, ...Et Les Larmes Les Braises, Une Charogne, Le Silence…, ...Et Les Larmes