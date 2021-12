Biographie Originaire de Minneapolis dans le Minnesota, le trio composé de Lucas Scott (guitare, chant), Mitch Schooler (basse) et Taylor Hamel (batterie) sort une démo en 2016 avant de publier Urraca, le premier album de la formation. Cinq ans plus tard, Sunless rejoint Willowtip records et publie son second album, Ylem. Chronique 16 / 20

Ylem ( 2021 ) Pour ce nouvel épisode, retour aux Etats-Unis d'où sont originaires les trois musiciens qui composent Sunless. On peut mettre en parallèle le groupe avec Ulcerate, les Néo-Zélandais maîtres dans l'Art du Tech Death dissonant. Cependant, limiter Ylem à un ersatz d'un disque d'Ulcerate, aussi excellent serait-il, est trop réducteur.

Pourtant, les similitudes sont là, mais Sunless parviennent à se démarquer dans les sorties de l'album avec un Death metal certes dissonant et progressif comme savent le faire les maîtres Gorguts (on retrouve d'ailleurs Colin Marston au mix, et sa patte se reconnaît en un instant), mais qui sait aussi mettre en pause les neurones pour balancer quelques blasts bien old school. A l'occasion, par contre : il est clair que les gars de Sunless sont là pour se prendre la tête.



On y retrouve une symbiose entre les parties guitares et la basse foisonnante, propre au genre, et qui fait étrangement penser à une oeuvre méconnue mais pourtant ô combien formidable : l'album The Ones Who Create, The Ones Who Detroy de feu Crator, supergroupe qui n'aura brillé que l'espace d'un formidable album. Du coup zou, pour cet épisode, deux albums pour le prix d'un. Ca en fait, des mesures alambiquées et des guitares discordantes !