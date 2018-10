S'il y a un album qui fait parler en ce début d'année, c'est bien le nouveau Suicide Silence. Il faisait parler avant même sa parution puisqu'un chiffre avait été donné par le groupe : 70. C'est le pourcentage de vocaux clairs (qui ne le sont pas tant que ça) qui sont présents sur cette oeuvre éponyme, et croyez le ou non, mais cela a provoqué une cascade de réactions négatives, celles-ci allant jusqu'à une pétition pour que le groupe ne sorte pas l'album. Ce ne fut pas les deux titres promotionnels qui ont calmé les esprits …



Il n'y a pas que la présence de vocaux clairs de nouveau chez Suicide Silence, la musique à également changée profondément (ce qui n'en fait pas pour autant des clones de Bring Me The Horizon, rassurez-vous). Pour celles et ceux qui seraient restés bloqués à The Cleansing ou No Time To Bleed, nous devont vous le dire : les Américains ne font plus de Deathcore. The Black Crown avait amorcé un changement et You Can't Stop Me en 2014 n'était pas purement DxH, malgré un regain d'énergie. Aujourd'hui, Suicide Silence prend un pur virage à 180° et s'engouffre dans un style proche de l'Alternatif où vient se mêler quelques plans Core (Doris), des touches de Néo (Hold Me Up Hold Me Down), et une attitude Rock / Metal (The Zero). Si le mélange est surprenant, il n'en est pas moins bluffant et bien foutu puisqu'il en ressort énormément de bonnes surprises et une singulière puissance. Parmi les titres les plus réussis ont peu aisément citer Silence qui brasse large dans les influences et expose le nouveau savoir-faire de Suicide Silence : un départ lourd avec des guitares grasses, une approche Rock, un crescendo émotionnel et surtout une démonstration incroyable du talent vocal d'Eddie Hermida. Des growls, des screams, des hurlements, le tout avec une aisance et une puissance impressionnantes. Le chant d'Hermida colle des frisons tellement on le sent impliqué, on l'imagine presque lors des prises studio donner tout ce qu'il a à l'intérieur pour sublimer la musique. Le gaillard se permettra même certaines ressemblances avec Dave Gahan de Depeche Mode sur le très Deftones Dying in a Red Room. Autre morceau incontournable, Listen, qui en plus des exploits vocaux d'Eddie Hermida où son chant est extrêmement torturé, dévoile tout le potentiel actuel des Américains et leur esprit créatif. Rock, Metal, Deathcore, toutes les influences et styles y passent, pour le peu que vous soyez curieux et ouvert d'esprit, ce titre ne vous laissera pas insensibles. C'est vrai qu'à la première écoute ça secoue, on se pose pas mal de questions, mais on se sent ensuite pris par ce que dégage l'album, notamment en termes d'émotions. Le mélange prend bien et on s'aperçoit rapidement que ça le fait.



Au-delà du contenu déroutant de ce nouveau disque, une question se pose : les artistes doivent-ils créer pour leurs fans ou sont-ils libres d'évoluer comme bon leur semble ? Parce que oui, on peut comprendre la stupeur de certains à l'écoute de cet opus, et imaginer la déception qui en découle. En même temps, l'histoire de la musique est faite d'évolutions et de changements brutaux, Suicide Silence n'est pas le premier groupe à virer de bord aussi sèchement, on peut nommer Sólstafir, Opeth, et plus récemment Gojira. Ces formations ont peut-être quelque part abandonné une partie de leur fanbase, mais ils en ont constitué une nouvelle et ça marche bien pour eux. Est-ce forcément une histoire d'argent ? Seuls eux le savent, l'intention de départ n'était pas nécessairement celle-ci, mais peut-être tout simplement de faire autre chose musicalement, d'explorer de nouveaux horizons, de ne pas rester enfermés dans un univers dont ils avaient fait le tour.



Ne pas avoir nommé cette nouvelle oeuvre est un signe, Suicide Silence commence une nouvelle carrière en 2017. La pilule sera difficile à digérer pour les "vieux" fans, c'est certain, mais les Américains ont décidé de changer de style et ça le fait bien puisqu'ils offrent un disque riche, varié, solidement bâtit avec un Eddie Hermida qui renvoie bien des chanteurs à leur micros. Fallait oser, rien que pour ça, il mérite une écoute.

Doris, Silence, Listen, Hold Me Up Hold Me Down, The Zero