Biographie Subterraen est un groupe de Sludge / Doom débutant comme un duo autour de Clem Helvete (Guitare / Chant) et Milvus (Batterie) dans la région de Nantes en 2018. Rejoints plus tard par Chris KKP (Guitare), le trio enregistre un premier album intitulé Rotten Human Kingdom. Celui-ci sort en 2020 chez Transcending Obscurity Records. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Rotten Human Kingdom ( 2020 ) Dressé, au sommet d’un monde en lambeaux, l’animal guettait. Il n’y avait presque plus âme qui vive pour en témoigner, mais nul n’aurait pu s’y méprendre. Jamais, de mémoire d’homme, on n’avait vu une chose pareille. Pourtant, il fallait bien se rendre à l’évidence. L’œil frondeur, surplombant avec toute sa majesté de seigneur des forêts, se jouant du sort funeste qui s’était abattu sur ces humains arrogants, on eût juré que ce cerf souriait.



Rotten Human Kingdom dépeint une issue aussi inévitable que terrifiante du règne homo sapiens sapiens. Les coups de semonce Doom/Sludge frappent avec un son gonflé aux hormones, le tempo est forcément traînant et les titres s’étendent systématiquement au-delà des 10 minutes. Subterraen évoque d’autres colosses supermassifs comme Ahab pour ses ambiances mélancoliques, ou Bongripper période Miserable. Les cris lointains jetés dans la tempête penchent quant à eux vers le Black Metal, tendance qui se confirme de temps à autre dans le riffing (For A Fistful Of Silver).



En regardant d’un peu plus près tracklist, titre, artwork, il semble évident que le trio est sensible aux questions écologiques. La Terre se fait vengeresse, comme l’indique Wrath Of A Downtrodden Planet, et les Français tâchent d’anticiper les cataclysmes qui nous attendent en jouant sur diverses facettes de la lenteur sourde. Concassage (For A Fistful Of Silver et son blast introductif), groove meurtrier (Blood For The Blood Gods) ou jet de monolithes depuis les nuées, le groupe nous fait sentir une nature grondante qui ne demande qu’à reprendre ses droits.



A l’image d’un long tunnel de noirceur à la Miserable, Rotten Human Kingdom happe sa proie pour trois suffocants quarts d’heure de courbage d’échine. Claustrophobes s’abstenir.