S’il y a bien un groupe qui fait preuve d’humour au 10ème degré, c’est bien Stupid Karaté. Une preuve ? « Is Kevin Bacon Vegan » (le titre, et le clip bien entendu !).

J’ai votre attention ? Bon, maintenant, on peut parler un peu. Snack Or Die, le nouvel EP des Lillois, lâche cette fois huit titres, toujours bourrés de références un peu bas du front dont le groupe semble avoir fait sa marque de fabrique. Musicalement, le Punk accentue son côté Crossover (« Snack Or Die » ou « Distributeur de Mandales »), un peu à la Municipal Waste ou Iron Reagan.

En condensé, c’est énergique et aussi coloré que son artwork. Le retour des musiciens se fait bien en forme, du sample de « Death Pineapple Pizza 666 From Hell » à la reprise de Suicidal Tendencies (qui contient aussi un extrait de film).



Condensé ultra-direct (entre 20 secondes et 2 minutes pour le titre composé le plus long), Stupid Karate s’en sort avec les honneurs sur certains morceaux : le très cool « Is Kevin Bacon Vegan ? » qui est au final le plus varié en termes de sonorités ou le binaire « Super Nachos » permettent de passer outre le plus fade « John Candy Till I Die » ou « Cookie Holocaust » (pour lequel on aurait aimé un brin plus de folie).



On tape un peu plus dans le Hardcore / Crossover Thrashisant sur ce Snack Or Die et au final c’est loin d’être un mauvais résultat. Pas prise de tête pour un sou, aura-t-on un groupe du même niveau que Dla Coke Et Des Putes ?