Après un premier album Everything Goes Numb de haute volée, s’imposant d’emblée comme la nouvelle référence Ska-punk (troisième vague) au tournant du millénaire, la bande à Thomas Kalnoky (ex-Catch22 et né en ex-Tchécoslovaquie) se voit dans l’obligation de ressortir le mythique album Keasbey Nights (album initialement enregistré et sorti par Catch22, composé pour partie par son chanteur/guitariste susnommé) pour de sombres raisons de contrats et…de pognons. Kalnoky décide alors de réenregistrer et réarranger les musiques, par respect pour le public peut-être, par défi musical probablement, mais certainement pas par envie. Bref, Keasbey Nights ressort dans les bacs en 2006, mais cette fois-ci enregistré par Streetlight Manifesto (vous suivez ?). Les musiques sont toujours aussi géniales, mais ça un goût de déjà vu (ou de déjà entendu).



Tout ça pour dire qu’on attendait ce nouvel opus, Somewhere In The Between depuis quasi quatre ans, sachant que la rumeur l’avait d’abord annoncé pour… janvier 2007. Les dix chansons de la nouvelle galette furent enregistrées entre l’été 2006 et l’été 2007, à Los Angeles en Californie. L’art Work est réalisé par …Thomas Kalnoky himself, homme à tout faire, grâce à ses compétences acquises à la Savannah College of Art and Design (quand il quitta Catch22, c’était pour finir ces études….dans cette école, comme ça vous savez tout, non,en fait, il faudrait que vous sachiez que son premier groupe s’appelait Gimp, et flirtait avec la vague pop punk des années 90).

Dès l’intro de « We will fall together » (un très joli clip a été réalisé), on reconnaît la voix éraillée de Thomas Kalnoky, les quatre (!) cuivres affûtés, trombone et trompette, puis saxos, prenant chacun leur tour leur solo court et puissant, la basse déroulant, la batterie, sans effusion technique, s’en tient à diriger les six furieux devant lui, les refrains à reprendre en chœur, les modes mineurs plein d’émotions, on se laisse porter par des compositions travaillées qui évitent les redites connues du genre. Alternant passages punk-rock et ska dans le même sens que l’on enchaîne un couplet avec un refrain, “Down Down Down to Mephisto’s Café? est taillée pour le hit, le tube, le single, la radio, le live, la scène, alors que « Would you be impressed ? » dévoile un côté latino inattendu et bienvenu. Ce qui avait déjà fait le succès de Catch22 à l’époque était cette facilité et ce talent d’écriture (et de musiciens) : des intro avec des arpèges (on sait que Thomas compose d’abord toutes les chansons sur sa guitare acoustique, qu'il balance sur son ordi portable et envoi à ses camarades pour que chacun trouve ses parties), des phrases de cuivres techniques et qui vont chercher les notes très hautes, des refrains à s’en casser les cordes vocales.

En parlant de talent, le saxophoniste Jim Conti auraient d’ailleurs pu jouer la plupart des instruments sur l’album, sa politesse lui imposa de se concentrer sur son sax ténor et sa voix qu’il prêtera à quasi part égale avec le chanteur/guitariste, Kalnoky. On ne peut s'empêcher de se dire que lorsqu'on à un Zidane dans une équipe, c'est quand même tellement plus facile pour tout le monde. Toujours inspiré, du jazz aux standards des années 50 « (The Drifters et Squirrel Nut Zippers), en passant par Nirvana et la B.O. de Stand By Me » (sic), on ne se lasse pas d’écouter les morceaux qui dépassent les quatre minutes de façon récurrentes, « The Receiving End of it All » est peut-être le morceau le plus représentatif, avec ses cinq minutes de variations.

A ceux qui avaient évidemment enterré le ska et ses variantes, la réponse vient de faire toctoc à votre porte.

Attention, si vous ouvrez...vous risquez de tomber sur eux.

En écoute sur la page mypace.

"The Receiving End Of It All", "Would You Be Impressed?"