Pour ce tout premier épisode du Techdeathember, direction la Suisse avec ce formidable quintet qu'est Stortregn et leur cinquième album, Impermanence sorti le 12 mars. Bon, ça commence mal, le groupe est rarement listé sous l'appellation Tech Death. Aurais-je utilisé mon privilège de chroniqueur sur le webzine pour vous mentir et vous lanterner ? Un peu, mais promis c'est pour votre bien.

Effectivement, Stortregn possède des racines Black metal très rapidement identifiables dans sa structure et ses riffs très mélancoliques qui rappellent immédiatement Dissection. Maintenant, imaginez du Dissection auquel on ajoute une paire de guitar heroes qui ne peut s'empêcher de rajouter des leads dans tous les sens, à mi-chemin entre Obscura et Vektor. Et PAF, ça donne Impermanence.

Dans la sélection, il y aura du plus violent, du plus rapide, mais rien de plus mélodique que ce très bel album qui ravit autant les fans de Black mélodique que les aficionados de solos grandioses et épiques.







Nénie, Impermanence, Cosmos eater