Le Groove. Tu rencontreras ce terme là dans toutes les chroniques de Step In Fluid. Et pour cause, c'est sans nul doute possible le mot qui colle le mieux à la peau de nos quatre musiciens qui prennent un malin plaisir à brouiller les frontières stylistes sur ce One Step Beyond, leur premier album.



Dans un premier temps, il faut mentionner que le groupe compte Harun Demiraslan, le guitariste de Trepalium et Florent Marcadet, frappeur chez Klone dans ses rangs. Si ça peut pousser quelques curieux à s'intéresser au groupe, ce n'est pas un mal. Donc oui, on retrouve ces riffs colorés et funky cher à Trepalium, et cette variété rythmique toute en nuances, capable de frôler les toms comme de les assommer avec force. Mais les comparaisons s'arrêtent là. Ce que propose Step In Fluid va bien plus loin qu'un simple disque entre deux potes, va bien plus loin qu'un bête album de Metal. Le groupe joue en effet sur plusieurs tableaux, qu'on résumera de façon abusive entre la rencontre de Meshuggah et de Herbie Hancock. La charpente principale de cet album reste bien entendu le Metal, mêlé à une quantité d'autres style allant du Jazz ou Funk, voir au Hip-Hop (Dead End (Interlude)).



Pourtant One Step Beyond est incroyablement homogène. Il suffit d'écouter Color pour se rendre compte que tout coule de source. Cette fluidité se retrouve sur tous les morceaux, que se soit dans les riffs de guitare à te péter la nuque et les jambes (One Step Beyond) ou les titres plus posés et jazzy (Smooth). Mais le plus important c 'est que ça swing, ça bouge à mort et que le feeling sur chaque titre est fou. On pourrait citer The Bridge par exemple avec sa basse ronflante et ses mélodies incroyables, le très entrainant et funky Vicious Connection ou le Jazz délirant de As We Dance avec une impro de Matthieu Metzger (Klone) au saxophone.



Step In Fluid réussi également le tour de force de proposer un album instrumental avec une approche technique indéniable, mais qui se montre très facile d'accès. En effet, on est vraiment à mille lieu des disques axés sur la technique pure qui deviennent très vite gonflant. Sur One Step Beyond, on sent que les musiciens se sont fait plaisir en jammant, en expérimentant, en apportant des influences stylistiques qui se fondent merveilleusement bien à l'ensemble. Ici, le mélange des genres n'est absolument pas forcé, mais sert bel et bien la musique, et ce plaisir qu'on devine lorsque le quatuor joue, rejaillit sur l'auditeur à l'écoute de ces huit morceaux. Ce résultat tient d'une part du format de l'album (la demi-heure) avec juste ce qu'il faut pour être net, précis, efficace et insuffler suffisamment de groove dans les compositions, mais aussi de la production, chaleureuse et vivante, si bien que tu as presque l'impression que Step In Fluid joue dans la pièce d'à côté quand tu mets le disque dans le lecteur.



On ne va pas revenir là dessus, il est évident que One Step Beyond est un album original pour tous les éléments évoqués précédemment. Mais plus que ça, ce disque est rafraichissant et jouissif. Il te mets forcément de bonne humeur et est capable de te rebooster après une journée de merde. Et le pire c'est qu'il est complètement addictif et qu'il promet de nombreuses écoutes répétées.

