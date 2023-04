Biographie Static-X fait partie de ces groupes un peu partis de rien. Wayne Static (chant/guitare) et Ken Jay (batterie) après quelques expériences infructueuses dans plusieurs groupes se rencontrent et décident de jouer ensemble. Très vite rejoints par Tony Campos (basse) et Koïchi Fukuda (guitare) la formation écume les clubs et les bars et se fait remarquer par Warner qui les signera et leur permettre de sortir leur premier effort Wisconsin Death Trip quelques mois plus tard, courant 98. Tripp Rex Eisen (guitare et également membre de Murderdolls) remplacera Koïchi lors de la composition du second opus sorti en 2001 : Machine. 2003 voit encore un changement de line-up, Ken Jay quittant le groupe pour être succédé par Nick Oshiro (ancien batteur de Seether). En 2005 Tripp Eisen est incarcéré pour des faits très graves, c'est alors que le groupe voit le retour de Koichi à la guitare. L'ombre d’un nouvel album se profile avec Shadow Zone puis le début d'une nouvelle croisade en 2006 avec Start a War. Static-X arrive alors au sommet de sa gloire en 2007 pour la sortie de Cannibal, et nombreux sont les films et les jeux vidéo de cette époque où le groupe du Wisconsin apparait. C'est à ce moment, que Wayne Static, dans un climat un peu tendu avec les membres de son groupe annonce qu'il va lancer sa carrière solo. Le combo sortira tout de même en 2009 son sixième album studio, et l'un de ses plus grands succès au Billboard, Cult of Static.Le groupe marque alors en 2010 une première pause, due a un conflit entre Wayne Static et principalement Tony Campos. Le chanteur continue alors sa carrière solo alors que le bassiste, qui officiait déjà dans Ministry depuis le décès de Paul Raven rejoint Max Cavalera dans Soulfly. En 2012, le groupe annonce se reformer pour une tournée, mais seul Wayne en fera partie, il sera accompagné de Diego Ibarra, Andy Cole et Sean Everett. En juin 2013, pour des questions de droits et parce que Wayne et Tony n'arrivent pas à trouver de terrain d'entente, la fin de Static-X est officiellement annoncée. Un peu plus d'un an plus tard, le 1er novembre 2014, Wayne Static est retrouvé mort chez lui en Californie des suites d'une overdose.

En 2018, seul ayant droit restant, Tony Campos, rejoint par la formation d'origine (Koichi et Ken Jay) décide de réactiver la machine. Avant sa mort, Wayne avait laissé pas mal d'enregistrements voix qui n'ont jamais été sortis précédemment. Le groupe va faire le choix de partir de ceux-ci comme point de départ et va sortir en 2020 Project Regeneration, Vol. 1. En live c'est Xer0, un chanteur portant le masque d'un Wayne Static version réanimée qui officie derrière le micro. Ayant une voix naturellement proche de celle de Wayne, il enregistre les parties vocales manquantes en studio. Bien que l'identité réelle du chanteur soit bien connue, il ne désire pas se créditer car il souhaite que tout ceci reste un hommage au défunt chanteur. Project Regeneration, Vol. 2 sortira fin 2023 et ce sera le dernier opus sur lequel on pourra entendre la voix du fondateur de Static-X. Chroniques Project: Regeneration Vol. 1 Shadow Zone Machine Wisconsin Death Trip 16 / 20

). Project: Regeneration Vol. 1 ( 2020 ) C’est une bien étrange histoire que celle de Project Regeneration, Vol. 1. Des circonstances particulières, voire improbables, aussi bien en amont qu’à la sortie de l’opus se sont succédées. Revenons un instant sur cet album de 2020, année où tout était aussi surréaliste qu’inédit. Avant d’aborder la partie musicale, il est nécessaire de contextualiser un peu. En 2010, le combo a une quinzaine d’années d’existence et a déjà enchainé au moins autant de tournées toutes plus mouvementées les unes que les autres. Entre galères et gloire, joies et désillusions, grandeur et décadence, des changements de line up complexes et chaotiques, c’est alors qu’ils décident pour beaucoup de raisons de marquer une pause. Deux ans plus tard, Wayne annonce une tournée de concert du groupe sans qu’aucun autre membre historique n'y participe. Aventure qui prendra fin prématurément et brutalement pour une question de droits, l’année suivante. Encore une année après, le chanteur s’éteint subitement à 48 ans des suites d’une overdose à l’alcool, aux médicaments et possiblement à la cocaïne. (Ce sera toujours une question très floue, Wayne était sensé être clean officiellement à ce moment là, mais des compte rendus toxicologiques se contredisent.) Le sort s’acharnant, la veuve du chanteur, Tera se suicide en 2016. C’est alors en 2018 qu’Aimee, la sœur du vocaliste à la chevelure hirsute contacte Tony Campos car elle a en sa possession un tas d’enregistrements de son frère dont elle ne sait que faire. Static-X réactive alors ses réseaux sociaux et annonce une tournée hommage pour célébrer les vingt ans de Wisconsin Death Trip et les cinq ans du trépas de son ancien leader. Assez rapidement tout s’emballe. Quel sera le line-up du groupe ? Qui chantera ? Puis l’avisé bassiste lâche une bombe en annonçant que le line-up original sera de la partie, que deux albums studios sont en préparation et qu’ils seront basés sur les derniers enregistrements inédits de Wayne. On parle d’une foultitude de grands noms présents sur l’album hommage, Dez Fafara (Devildriver), David Draiman (Disturbed), Burton C. Bell (alors dans Fear Factory), Al Jourgensen (Ministry) … Puis au final, alors que quelques prises ont été enregistrées, changement de plan ! C’est une effigie de Wayne, Xer0, habillé comme lui, reprenant ses gimmicks et allant même jusqu’à porter un masque reprenant les traits et la chevelure si particulière du chanteur qui posera sa voix sur les parties manquantes sur l’album et qui devient le nouveau frontman du groupe. Sacré background pour un seul album, (qui en fait deviendront deux cette année 2023) mais pourquoi alors, ce projet n’a pas été qualifié d’une tentative nauséabonde de faire du fric par des anciens membres frustrés d’avoir écartés de leur groupe et qui font jouer sur scène un pantin du cadavre de leur chanteur mort ? C’est simple, parce que l’album est vraiment très bien. Quoi ? L’image vous choque ? Je peux vous assurer que si l’album n’était, ne serait-ce que moyen, twitter aurait fait bien pire ! Pourquoi est-il bien ? Alors, forcément il y a une part de nostalgie. Static-X est un groupe culte. C’est un fait, et entendre des chansons inédites d’un groupe culte qu’on croyait fini, ça fait toujours plaisir aux fans (exemple parfait, 72 seasons de Metallica qui vient juste de sortir). Mais la nostalgie ne fait pas tout. Cult of Static a beau être un des opus qui a le mieux marché, il divise plutôt par son manque de pertinence musicale et la qualité de ses titres en dessous de ceux à quoi le quatuor nous avait habitué. On avait une vieille impression de réchauffé à l’écoute, qu’on n’a absolument pas sur PRv1. Dix ans d’évolution de production, plusieurs années de composition, et du renouveau ainsi que du retour aux sources dans la manière d’aborder les morceaux sont passés par là et ça se sent. Imaginez un peu la difficulté pour Tony Campos, Koichi Fukuda et Ken Jay de retrouver des bouts d’audio sur un disque dur et de réussir à en faire des morceaux ayant une cohérence et une pertinence. On nous a déjà fait le coup de la piste audio retrouvée dix ans posthume enregistrée avec un magnétophone dans un garage mal insonorisé, mais ce n’est pas le cas ici. La production de l’album est nouvelle, et non pas figée à l’époque ou Static-X existait encore. Les morceaux eux-mêmes ne sont pas des copiés collés de ce qu’ils faisaient précédemment même si bien évidemment on reconnait très clairement la patte du groupe. PRv1 est d’ailleurs résolument plus électro/indus que toute la période Cannibal, Cult of Static sans pour autant avoir la profondeur de lecture des titres indus qui étaient composés au début du groupe (ce qui est de toute manière impossible). Mais ce retour au «Evil Disco » est sans doute ce qui est le plus réussi, en témoigne Terminator Oscillator, Hollow ou My Destruction. De très bonne vibes et de très bons riffs émanent d’un peu partout de cet OVNI musical. Est-ce pour autant un album qui deviendra une des références du groupe ? Deux ans et demi après sa sortie il est encore trop tôt pour le savoir vraiment, mais rien que le fait qu’il s’agisse d’un album hommage tend à dire qu’il ne le deviendra vraisemblablement pas. Sans oublier le contexte très particulier de sa sortie. Ken Jay, le batteur dira lui même que de temps en temps quand Xer0 s’approche de lui lorsqu’ils jouent en live, il est mal à l’aise. Et c’est quelque part normal, mettez vous à sa place, les deux se sont connus en 1988 lorsqu’ils jouaient dans Deep Blue Dream, on joué quinze ans ensemble, puis quinze ans plus tard, alors que son ami n’est plus de ce monde, son placebo qui porte littéralement son visage en masque rejoue avec vous. Ça en perturberait plus d’un. Qu'en est il des intentions réelles ? Difficile, on ne le saura jamais vraiment, mais je préfère croire à un vraie rédemption, qu'à une vengeance malsaine. Quoiqu’il en soit, il s’agit très certainement d’un des albums hommages les plus inspirés et les plus réussis. A écouter : Terminator Oscillator, Follow Terminator Oscillator, Follow 16 / 20

). Shadow Zone ( 2003 ) Face à ce nouvel (et troisième album en date) opus, deux attitudes peuvent être adoptées. La première consisterait à s’appuyer sur les précédents efforts et de comparer … On conclue alors biens vite que le groupe s’est adouci, a perdu de sa rage d’antan et dérive vers des rivages néoisant ce qui est …. Mal (je ne sais pas encore pourquoi mais bon …). La seconde serait d’oublier un peu le vécu et de se pencher réellement sur le cas de ce SHADOW ZONE, car il est évident que Static-x a évolué, tout en préservant un héritage issu de leurs origines.

Métal … c’est indéniable, tout les titres sont profondément marqués par une hargne et une énergie toujours bel et bien présente et il ne faut pas attendre de longues minutes pour le réaliser : Destroy all se charge d’ouvrir le bal avec autant de subtilité que le suggère le titre. Puissance est le maître mot et l’envie de bousiller le mobilier se fait pressante. Monster ne fait pas non plus dans l’élaboration : l’intro ministryenne et le chant haché à souhait soutenu par un rythme affolant ne ramène pas l’atmosphère à la douceur.

Indus … là encore ce n’est plus à démontrer : boucles, claviers et samples imprègnent chaque composition et apporte au groupe sa marque de fabrique. La construction de certains morceaux renvoie également aux références du genre (l’aspect répétitif ou encore une structure centrée sur un riff de guitare unique de Destroy all ou de Otesgoelectric s’inscrive dans cette « tradition » industrielle).

Mélodique … je situerais ici la réelle évolution. Alors que par le passé, Wayne ne se contentait que de hurler, chuchoter voire grogner, il s’exerce ici a un réel travail vocal : il démontre qu’il est également capable de chanter et le rendu est vraiment saisissant amenant parfois le groupe a un indus plus rock que métal, un peu dans l’esprit de 30 seconds to mars (So et Invincible résume à eux seuls la métamorphose vocale qu’a connu Static-x). C’est cette évolution qui apporte à cet album sa diversité et qui le distingue des deux précédents. Les styles se côtoient au lieu de s’éviter : le groupe se frotte aussi bien à un indus new-wave (dans le style d’Orgy) sur Shadow zone ( morceaux qui à mes yeux est le centre de cet album : il fusionne toute l’identité passée de Static-x à leur évolution … violent, indus, refrain plus qu’efficace … peut-être leur meilleur titre ?) qu’à un métal plus néo sur The only. A chaque album le groupe franchit un pas … ce dernier semble bien plus important que les deux autres et leur ouvre des voies bien plus diverses. Les puristes pourront toujours soutenir qu’il se sont vendu ou encore ramolli. Pour ma part ils sortent des limites d’un style qui serait devenu rapidement étouffant et s’ouvre à un public plus large. Ils abattent les cloisons du genre pour avancer et innover : « Destroy, destroy all » …

Le dvd présent dans la première édition de l’album apporte encore plus à cet album avec tout de même quarante minutes d’interviews et de morceaux lives … indispensable pour les adeptes du groupe … et j’en fait parti. On en redemande … A écouter : Destroy all, Shadow zone, Invincible, The only Destroy all, Shadow zone, Invincible, The only 15 / 20

). Machine ( 2000 ) 2 années se sont écoulées et après une gigantesque tournée, Static-X s’est retourné vers le studio pour mettre au monde leur nouvel opus : MACHINE. Une intro bal musette (entendre par là applaudissements et accordéons … sans commentaires) qui prête franchement à sourire en guise d’intro puis le drame … le sourire effacé, les yeux révulsés, tout les muscles contracté … rien ne pouvait apparemment préparer l’auditeur à un tel déluge de fureur, de décibels et de violence … Get to the gone et son rythme épileptique introduira bien mieux le sujet que les 30 premières secondes de l’album. Le groupe a progressé et évolué dans une voie à laquelle on ne s’attendait pas forcément. Le son s’est durci, la rythmique tends beaucoup plus vers le binaire, le chant est gras à souhait, basse et guitares ne peuvent que suivre le courant … en quelques mots, le groupe se rapproche beaucoup plus de formations comme Ministry ou Prong. L’aspect déjanté et acidulé du premier album s’est quelque peu effacé au profit d’un son plus lourd et d’une ambiance plus sombre. Certains regretteront sûrement cette évolution qui délaisse l’univers fou et original de WISCONSIN DEATH TRIP, incarné dans des parties vocales quasi incompréhensible et une liberté prise avec le style qui apportait un réel plus à cet album. Malgré tout, des vestiges de leurs débuts persiste dans plusieurs morceaux : This is not ou Otsego undead ont cette fraîcheur et cette énergie dont le groupes s’est quelque peu détourné.

Static-x apparaît comme plus froid et surtout plus violent, plus difficile d’accès également … L’osmose entre l’organique et le mécanique est bien plus présente sur MACHINE et justifie sans peine le nom de l’album. Chaque rouage a une identité propre mais ils s’assemblent pourtant parfaitement. Black and white réussit à fusionner riffs néo avec construction purement indus, ce qui pourra dérouter les adeptes des deux genres sans pour autant les dégoûter. Cold explore encore une autre voie mais dans un style beaucoup plus sombre et dérangeant … avec plus d’émotion également (véritable touche de contraste au milieu d’une mécanique glaciale et qui en semble quelque peu dénuée). Mais le groupe demeure le plus souvent dans son indus rageur, plus classique, mais toujours efficace. Structural defect, … in a bag ou Burn to burn se rangent dans le tiroir des brûlots bien bourrin qui ne lassent pas et restent toujours bon à prendre pour les réveils difficiles. Cependant les deux dernières pistes de l’album relève d’une toute autre dimension sonore : Machine et Adios alma perdida développent une ambiance digne d’un Ministry période PSALM 69 (… vraiment jouissif pour les connaisseurs) qui captive bien plus l’auditeur averti que les autres compos.

MACHINE n’est pas meilleur ou moins bon que le premier album, il est différent, plus froid et violent, moins original et jumpant. Certains seront déçus par cette évolution … pour ma part le groupe s’ouvre à d’autres horizons et démontre un talent et une créativité qui apporte une bouffée d’air au genre tout en restant proche de leurs prédécesseurs. Static-x ne devrait pas marquer les esprits seulement par l’édifice capillaire de leur composante vocale, c’est maintenant évident … A écouter : Black and white, Cold, Get to the gone, Machine Black and white, Cold, Get to the gone, Machine 15 / 20

). Wisconsin Death Trip ( 1998 ) Nine Inch Nails, Ministry, Fear Factory, à la rigueur Rob Zombie ; les représentants de l’indus-métal outre-atlantique se font rare et ont de la bouteille. C’est sûrement pourquoi l’arrivée de nouveaux venus fut si remarquable et provoqua pas mal de remous. C’est pourquoi, même sorti depuis un moment, il me semble important de revenir sur le premier opus de Static-X, WISCONSIN DEATH TRIP, sorti en 98.

L’entrée en matière est plutôt du genre directe … Push it mettra très vite tout le monde d’accord. Static-X a un truc que beaucoup d’autre groupes n’ont pas ! Une fraîcheur, une énergie et une certaine originalité frappent l’auditeur dés les premières secondes. Métal à n’en pas douter, indus ?… Le débat reste ouvert : bien sûr les samples et autres artifices électro sont présent, les compos ont un côté répétitif qui rappelle quelque peu Ministry mais la présence de mélodie « facile » et de riffs néos trouble la donne. Ce qui est sur, c’est que le groupe dégage une sacré puissance (sur cd comme sur scène mais c’est un autre problème …). La voix de Wayne est aussi hallucinante que sa coiffure et applique avec succès la recette « faire du bruit », les textes étant entrecoupés de bruits vocaux étranges qui renforce le côté fou et hors normes du groupe. Car c’est bien cet aspect déjanté qui donne à Static-X toute son âme ; héritage Robzombien … c’est possible mais après tout qu’importe. De ce mélange bâtard naît des compos aussi jumpante qu’efficace (I’m with stupid, Wisoncin death trip, bled for days) qui ne rime pas nécessairement avec élaboration (Fix avec un riff quasi unique et deux phrases de texte parvient quand même à séduire l’auditeur … comme quoi) mais ce n’est pas non plus ce qu’on leur demande !

Quelques morceaux se font plus subtils, le rythme se ralentit et les samples sont beaucoup plus présents ou, du moins, occupe une partie centrale dans la construction des compos . C’est le cas de titres comme Love dump, Otsegolation ou encore de Stem. Cette facette du groupe est beaucoup moins liée a leurs influences et apporte un soupçon de finesse et de diversité à un ensemble carrément épileptique. Une mention spéciale peut être accordée au dernier morceau de l’album : December. Guitare, batterie et basse en sont pratiquement absentes et laisse la place à une ambiance electro ou la voix se fait ici chuchotante, les paroles sont murmurées à l’oreille, l’atmosphère est froide mais apaisante, les bruits assourdis de métal tendent à nous faire sortir de la torpeur qui s’installe puis les derniers mots … Believe in nothing more … succédés par ce long sifflement, un son presque angoissant qui nous mène vers le silence.

Pour un premier exercice, Static-X n’a pas fait de fioritures et offre un concentré d’énergie saupoudrée de quelques poussières de douceur. Elève, en quelque sorte, d’aînés déjà bien installés, le groupe prends sa place sur la scène musicale et il y a fort à parier qu’un beau jour ils dépassent les maîtres … certains tout du moins. A écouter : Push it, Otsegolation, Love dump, I Push it, Otsegolation, Love dump, I