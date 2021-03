Biographie Spelljammer est un groupe suédois de Stoner / Doom formé à Stockholm en 2007. Au départ, le projet est constitué de Robert Sörling (Guitare), Niklas Olsson (Guitare / Chant), Cloffe Caspersson (Basse) et Mattias Johansson (Batterie) et ils enregistrent l'ep Inches From The Sun qui parait en 2010. Mattias est remplacé par Oscar Olseryd derrière les fûts pour la sortie d'un nouvel ep, Vol. II, en 2012. Mais ce dernier quitte ensuite la formation avec Cloffe peu après. Robert et Niklas se retrouvent ainsi seuls. Niklas prend ainsi le poste de bassiste et le désormais duo recrute Jonathan Rimbso à la batterie. Spelljammer sort ainsi Ancient Of Days en 2015 sur le label Ridingeasy Records, dans la lignée de groupes comme Monolord ou Windhand. Le trio revient avec Abyssal Trip en 2021. Chronique 14 / 20

Abyssal Trip ( 2021 ) Savoir si Spelljammer est un nom de groupe cool ou non tient déjà de la première difficulté. Puis finalement, on apprend que le nom est issu d’un décor du jeu de rôle Dungeons And Dragons, ce qui finit par trancher sur la question. Trouver un nom de groupe qui vient de Dungeons And Dragons c’est à peu près aussi original que de s’inspirer de l’univers de Tolkien ou de Lovecraft dans le Metal et au bout d’un moment, ça devient cliché à mort. Heureusement que l’on ne s’arrête pas à ça, car en matière de Stoner / Doom, Spelljammer, c’est plutôt cool.



Et pourtant, les suédois ne partent pas gagnant. Déjà pour leur nom, mais aussi parce qu’ils sont signé chez Ridingeasy Records, qui, si on se balade sur leur bandcamp, fait clairement penser à la troisième division en matière de Stoner / Doom. Ils ont bien sorti R.I.P et surtout les deux premiers Monolord en leur temps, avant que le groupe ne décline, mais sinon, difficile de leur accorder un véritable crédit et attention dans leurs sorties qui font bien souvent office (peut-être à tort) de second couteau dans le genre. Point intéressant à noter, le mastering d’Abyssal Trip a été réalisé par Esben Willems, le batteur de Monolord. Beaucoup de choses feront donc penser à Monolord et pas uniquement pour cette question de mixage, de label ou du fait qu’ils soient suédois, mais surtout principalement parce que Spelljammer a quand même une sacré tendance à sonner comme eux et en faire référence dans des riffs. Cependant, il serait dommage de s’arrêter à toutes ces considérations car le trio en a gardé sous sa pédale de fuzz.



Certes Bellwether en ouverture n’est pas le titre le plus excitant du monde, mais il a le mérite d’apporter lourdeur et vibration en introduction afin de prendre la température doucement. C’est surtout les deux autres morceaux qui suivent qui rendent la sauce bien plus pimentée avec Lake qui accélère le tempo et permet de lancer un riff carnassier au possible. Ca rentre dans le lard, on met les potards à 11 et l’efficacité est maximale, mais aussi surprenant soit-il, le titre se permet une rupture en son sein avec un passage oriental beaucoup plus planant qui rappellera évidemment OM, avant de conjuguer sur son dernier phrasé l’atmosphère rituelle et le cassage de nuque de façon traditionnelle. Among The Holy quant à lui, opère totalement dans la lourdeur, avec des voix lointaines qui évoquent bien évidemment Electric Wizard. Ce n’est pas original, mais ça fonctionne et la composition arrive à être prenante jusqu’à partir en son milieu vers une voie différente qui allie Stoner et Psyché de manière très réussie. Peregrine qui intervient comme coupure dans l’album de façon très éthérée à la manière d’un Marrow de Yob est également une bonne trouvaille.



C’est ça qu’il faut retenir de ce Abyssal Trip, ce sont ses bonnes idées et la façon qu’a Spelljammer de toujours agrémenter ses morceaux de coupures, de riffs cool, de voix délayées pour toujours retenir l’attention de l’auditeur. L’originalité n’est pas de mise (manière de sonner, riffs connus, références qui se captent assez facilement) par contre, on ne peut pas leur enlever le fait qu’ils savent écrire des compositions avec ce petit plus qui donne envie d’y revenir, un peu comme d’autres de leur homologues suédois, Throneless. Les deux morceaux de dix minutes, Abyssal Trip et Silent Rift en sont de bons exemples. Le premier est un morceau de Stoner / Doom classique dans la forme, très Wizardien, mais avec ce qu’il faut d’éléments psychédéliques, parfois un peu bluesy et de guitares mordantes qui nous emportent pendant toute la durée du titre. Silent Rift est plus bagarre et est à deux doigts de sonner comme du Conan ou comme un très bon riff groovy de Bongripper. Son escapade psychédélique est réussie car elle garde la structure efficace du début du morceau et Spelljammer arrive pourtant sur la durée à rester percutant sur la longueur jusqu’à son final qui te fracasse un peu plus la tête à coup de rondin de bois.



Abyssal Trip n’est certainement pas le disque de Stoner / Doom de l’année, ni celui qui va nous bousculer dans nos habitudes, par contre, on ne peut pas enlever à Spelljammer un certain talent d’écriture, de noter ses bonnes idées et cette envie de bien faire pour maintenir notre attention jusqu’à la fin. Abyssal Trip est donc, contre toute attente, largement recommandable.