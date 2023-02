Cruz Del Sur Music et Gates Of Hell Records sont des valeurs sûres pour suivre les nouvelles sorties en Heavy Metal chaque année. On pense aux découvertes chez eux de groupes dont on vous déjà parlé : Traveler, Vultures Vengeance ou Chevalier par exemple et cette année, les albums de Fer De Lance, Sonja et Sordid Blade en l'occurrence, sont de petites pépites sur lesquelles il faut absolument donner un chance.



Mais le cas de Sordid Blade est un peu particulier. D'une part, le "groupe" a été formé par le multi-instrumentiste Niklas Holm en 2021, puis il s'est adjoint des services l'année suivante du batteur Micael Zetterberg pour la composition de leur premier album : Every Battle Has Its Glory. Très honnêtement, ça fait un peu vert pour sortir un disque, à deux, de Heavy Metal, donc dans un style un minimum exigeant qui demande un poil plus d'années d'expériences et aussi bien souvent, de musiciens. Sauf que ce postulat de départ, fait d'une part un peu toute la sève de Sordid Blade et des défauts que ça peut soulever. En effet, Niklas Holm, n'est pas un grand chanteur, sa voix n'est pas aussi porteuse que des chanteurs comme Rob Halford (Judas Priest), Bruce Dickinson (Iron Maiden) ou King Diamond (Mercyful Fate), ça, il n'y a même pas compétition. Mais d'une part sa voix se tient et est plus que correcte, mais surtout, Niklas Holm est un sacré compositeur, de ceux qui savent poser un riff, une mélodie, un moment marquant (ou carrément une composition entière) que l'on va retenir. Et c'est bien là, que prend toute la saveur de Sordid Blade. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir affaire à un disque qui se démarque par ses trouvailles, de son talent mélodique et surtout d'écriture avec un bon nombre de moments excellents, plutôt qu'un disque extrêmement bien éxécuté, avec des musiciens super talentueux dans leur pratique instrumentale, mais lisse au possible et sans suprise, rebond et saveur ?



En réalité, tu connais la réponse à cette question si tu lis ces quelques mots. Sur Unbreakable Bounds, on trouve un refrain avec une ligne de chant imparable. Oui c'est un peu faiblard au niveau de la production et du mordant des guitares. Admettons, n'empêche qu'on a l'a un bon petit hymne de Heavy Metal un peu tristounet avec ce côté galopant, mais quand même mélancolique. Si vous pensez à Manilla Road c'est normal, d'ailleurs vous y penserez souvent à l'écoute de ce Every Battle Has Its Glory. Est-ce un mal ? Non, parce Manilla Road, c'est trop bien. Mighty Old Star est développé de façon à êre un titre assez épique, avec néanmoins cette couche grisâtre, qui plane au dessus des titres. Sordid Blade joue plutôt un Heavy Metal épique, avec ce que ça comporte de nuance, mais fortement voilé d'un rideau mélancolique et un peu triste ce qui pourra évoquer un Eternal Champion sous Laroxyl ou Anathema sur le morceau éponyme (ce qui est un compliment. La substance de Sordid Blade se dévoile donc entre tout ça, dans toutes ces tournures mélodiques, émotionnelles (Hidden Enthronement), épiques, dans cette ligne, fragile et qui lie différents ponts qu'on ne pensait pas encore accessible dans un style aussi bloqué que le Heavy Metal. Mais eux l'ont fait.



Alors oui, Sordid Blade n'incarne pas la perfection, le génie ou l'effort de sortir un album propre, sans bavure et extrêmement bien produit. Par contre, il met à l'amende un bon nombre groupe, dans le style ou non, en jouant sur son talent d'écriture. Et des titres aussi fou que Unbreakable Bonds, Hidden Enthronement, ou Halways To Heaven je défis un bon nombre de groupes de Heavy Metal d'en avoir sortis d'aussi bon ces dernières années. En somme, Every Battle Has Its Glory est un sacré bon disque de Heavy Metal de 2022, il ne reste qu'à Sordid Blade d'améliorer ses quelques défauts, mais franchement, si on reste sur ce niveau de talent, ils peuvent côtoier l'excellence.