Si c’est avec ce deux titres autoproduit que les Sons Of A Wanted Man font leur apparition sur notre site, les belges n’en sont pas à leur premier coup d’essai : Awakening est le troisième EP des flamands.



Pour faire simple, Sons Of A Wanted Man s’inscrit dans la grande famille des formations qui, chacune dans leurs styles et avec leurs particularités, proposent une variation d’un Post Blackened Hardcore englobant une multitude d’influence. Les passages les plus Black sont ainsi reliés entre eux (à moins que cela ne soit l’inverse) par des développements instrumentaux plus mélodiques. Le chant varie également en passant de Growls aigus à des vociférations plus caverneuses. On pense ainsi à Oathbreaker (période vénère), à Dödsrit ou encore à Cult Cinema. Si le résultat ne sonne pas comme quelque d’inédit, en revanche l’adhésion est immédiate et le plaisir qui va de pair également. En quelques minutes, Sons Of A Wanted Man réussit à parler aussi bien à l’amateur de Post qui se laissera porter par des nappes de guitare qu’à celui de Hardcore qui retiendra le break de Serpentine ou enfin à celui de Black à qui le chant strident et les subites accélérations de la section rythmique parleront.



Bien sûr, il faut attendre de voir ce que cela pourrait donner sur un format plus long (ce qui est par ailleurs prévu pour 2019) avant de pouvoir se prononcer et proclamer son amour mais, en attendant, on savoure ce shoot instantané d’énergie et on espère pouvoir rapidement croiser les Sons Of A Wanted Man dans des salles françaises.



Pourquoi choisir lorsqu’il n’y a que deux titres ?