Biographie Sonja est un trio Heavy Metal américain dans lequel officient Grzesiek Czapla (Batterie) et Melissa Moore (Guitare / Chant), tous deux ex-Absu. Formé en 2014, le groupe, rejoint par Ben Brand (Basse / Chant ex Tombs) en 2015 compose son premier disque en 2019/2020 et le sort en 2022 chez Cruz Del Sur sous le nom de Loud Arriver. Chronique 15.5 / 20

Loud Arriver ( 2022 ) Sexe, cuir et Rock 'n' Roll, voilà la promesse couleur sépia que semble faire Sonja sur la pochette de son premier disque. Ajoutez-y une lampée de noirceur, et vous ne serez pas loin de la vérité.



Derrière le micro, Melissa mêle une énergie Hard FM (Pink Fog) avec un timbre qui rappelle la mélancolie Gothique. Une sorte d'équilibre parfait entre Skull Fist et Cauldron qui fonctionne diablement bien et serre le cœur juste comme il faut. Nylon Nights par exemple vient cueillir sa proie dès les premiers mots de la chanteuse, grâce à des mélodies voix pleines d'une amertume touchante. Côté instru, une basse musclée et des arpèges clairs viennent régulièrement refroidir l'atmosphère (Wanting Me Dead) entre les coups de médiators plus Heavy. On pense à ces mélanges des genres qui ont fait le bonheur des corbeaux de tout poil : In Solitude, Tribulation et l'ombre de King Diamond qui n'est pas bien loin non plus.



Ajoutons que ce disque a un parfum de revanche pour la chanteuse. Femme transgenre, elle officiait autrefois dans Absu jusqu'à une éviction très probablement liée à sa transition. Rien d'étonnant donc à ce que les textes résonnent avec son parcours personnel (Wanting Me Dead). Et tant qu'à faire, Loud Arriver aligne les bons titres grâce à de belles trouvailles vocales et guitaristiques qui restent en tête. Les compos parlent d'elles mêmes, les deux ex-Absu (le batteur avait lui aussi quitté la formation en 2017) ont réussi leur mue du Black Metal vers le Heavy Metal.



Ce premier album de Sonja est un concentré de chant au sucre (glace), avec son lot de petits tubes (Nylon Nights, Wanting Me Dead, Loud Arriver). Un vrai bon début Revival 80, rafraîchissant et réussi. A écouter : Nylon Nights Nylon Nights