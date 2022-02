Biographie Som est formé aux Etats-Unis grâce à Will Benoit (Guitare / Chant / Claviers) de Junius et Justin Forrest (Basse) de Caspian rejoint par Duncan Rich (Batterie), Mike Repasch-Nieves (Guitare) et Joel Munguia Reynolds (Guitare) Les cinq musiciens composent un premier album, The Fall, qui parait en 2018 avant de se faire remarquer par Pelagic Records. Un ep, Awake, avec notamment un remix de Holy Fawn, parait en 2021. Une amorce pour The Shape Of Everything qui sort début 2022 via Pelagic Records et fait preuve d'un joli savoir faire dans le mélange de sonorités Post Metal, Shoegaze, Dream Pop ou Post-Rock. Chronique 15 / 20

The Shape Of Everything ( 2022 ) Pelagic Records est en train de faire main mise sur les musiques Post machin choses ces derniers temps que ce soit avec des groupes dont la réputation n’est plus à faire (Year Of No Light, Mono, Envy…) mais aussi avec des groupes montant et largement qualitatifs tels que Lesser Glow, Llnn ou Bruit≤. Et quitte à rajouter un combo dans leur roster fort intéressant, parlons du second album de Som.



Ce n’est pas parce qu’on trouve un musicien de Caspian et un autre de Junius que cela va titiller notre intérêt pour Som. Non, c’est plutôt la manière dont le label a d’en parler, à savoir un mélange de Shoegaze, de Deftones et de Tame Impala, qui éveille notre curiosité. Le problème avec ce type d’effet d’annonce, c’est qu’on se retrouve souvent face à des choses fausses, exagérées pour attirer l’intention de l’auditeur.ice ou bien décevante. Mais ici, la description semble toucher juste, même si dans l’ensemble on a davantage à faire à des compositions Post Metal, légèrement Doom et tapissé d’un voile Shoegaze. On pense aussi à Jesu dans sa manière de faire plus récente qui aurait comme influences des groupes d’Emo et Post-Hardcore des années 90. C’est au milieu d’un peu toutes ces références que Som fait son nid, ou plutôt son cocon, tant leur musique est rassurante et chaleureuse.



Ceci est grandement due à la voix Dream Pop de Will Benoit qu’on pourrait parfois confondre avec celle de Neige d’Alcest (sur Heart Attack notamment) ou d’Austin Getz de Turnover et même si celle-ci ne possède pas toute la versatilité de celle de Chino Moreno (pas de chant hurlé ici) elle est suffisamment convaincante et apporte ce qu’il faut de charme et de mélancolie à la musique des américains. Le rapport avec Deftones se fait plutôt dans les riffs grondants et pesants comme sur Shape (gros groove sur ce titre) et Heart Attack encore une fois. Le morceau Clock à l’inverse évoquera plutôt des groupes modernes de Metal Progressif comme Cloudkicker dans ses parties de guitare. Et puis ici ou là, le groupe parsème de belles mélodies planantes à la guitare ou au synthé comme sur Animals ou le refrain de Center.



The Shape Of Everything peut sembler manquer de personnalité ou d’intérêt sur la première écoute, mais il se révèle au fur et à mesure. Toutes ces influences mises bout à bout lui confère en définitive une patte assez unique, si bien qu’il sera difficile de trouver un groupe qui sonne tout à fait comme eux. Mentionnons surtout le talent d’écriture du groupe, capable de poser huit morceaux qui sont huit petites perles dont les riffs et mélodies vont s’infuser peu à peu dans votre cerveaux, au point d’avoir envie d’y revenir régulièrement. Parlons de Center par exemple dans l’alliance guitare / voix douce comme de la soie, de Son Of Winter et ses arpèges froids ou de Shape qui progresse tel un rouleau compresseur, mais donne envie de faire des câlins pendant les couplets. Wrong est sans doute le morceau le plus beau de l’album avec sa mélodie entrainante et imparable. Une vraie belle chanson Pop.



Som surprend son monde avec son second album qui conjugue des influences parfaitement digérées et un savoir-faire dans l’écriture des morceaux. Des compositions qui sont capable de nous emporter, de nous émouvoir, mais aussi dotées d’une atmosphère générale planante, nostalgique et réconfortante. Vous allez y revenir plusieurs fois sur ce The Shape Of Everything, c’est sûr.