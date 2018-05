Biographie Après avoir commencé sa carrière comme groupe noise instrumental jouant exclusivement des sets improvisés, Soldat Hans, sextet de Winterthur (Suisse) entame un tournant important en 2014 avec la composition puis la parution de son premier Lp, Dress Rehearsal, annoncé comme un voyage aventureux croisant divers genres musicaux: doom, post-rock, drone ou dark-jazz. Leur deuxième album, es taut, est sorti fin mars 2018 chez Wolves and Vibrancy Records. Chronique 16.5 / 20

es taut ( 2018 ) Il parait bien compliqué de trouver de nos jours un groupe, un projet musical, qui ne travaille pas sous influence. Ce n'est pas le sextet suisse Soldat Hans qui va infléchir cette implacable fatalité : avec la sortie de son deuxième album, intitulé es taut , le groupe nous rejoue la fable de « l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours », convoquant en effet, comme il l'avait d'ailleurs déjà remarquablement réalisé avec son premier opus, Dress Rehearsal en 2014, des références évidentes au Dowsing anemone with copper tongue de Kayo Dot (en plus down tempo), au post hardcore de Amenra (pour les vocaux hurlés) et, d'une manière plus large, à un proto-post rock Floydien qui aurait été revisité par David Sylvian juste après la séparation de Japan. Mais Soldat Hans sublime ces influences avec une telle personnalité que... mais, attendez... vous avez bien lu ? « L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours » ?! Non mais, quelle expression à la con ! Comment peut-on écrire ça?

Ah oui, es taut, le dernier né de Soldat Hans, est une merveille. Trois titres d'une beauté grave, qui confinent au sublime. Les suisses tentent une réinterprétation post-rock de Pink Floyd à travers les grilles de lecture de Kayo Dot, Godspeed You ! Black Emperor ou Oathbreaker ? Qu'importe, cela fait bien longtemps qu'ils en ont transcendé la magie. Il faudra désormais compter avec Soldat Hans. Et ça, vous pouvez le dire à vos amis. C'est un fait.



Colossal