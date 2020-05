Dernier 'vrai' disque de la première ère des Smashing Pumpkins, Machina marque aussi le retour de Jimmy Chamberlin au sein du groupe, après l'écart qui a vu la sortie de Adore. Alors que ce dernier semblait plus intimiste, Machina explore encore de nouveaux territoires. Plus travaillé, imaginé à la base comme un double album (avec Machina 2, mais la maison de disques a dissuadé le groupe de le réaliser), et plus spontané, Machina est cependant l'album le moins vendu par les Smashing Pumpkins.





Machina est un album concept, autour de Zero, rock star ayant entendu Dieu (The Imploding Voice) et s'étant renommé en Glass, et son groupe The Machines Of God, mais seules les paroles en offrent l'aperçu. Rien dans la musique ni le groupe ne permet d'identifier ce concept (contrairement à Manson et son Mechanical Animals). Zero est donc ici Corgan, clamant son histoire (le "je" est énormément utilisé sur Machina).





Le retour de Chamberlin se ressent, grâce à un retour à un rock plus proche de Mellon Collie que Adore, même si les influences de ce dernier se ressentent encore (The Crying Tree Of Mercury ou With Every Light, moments de souffrance pour le premier et d'allégresse pour le second). Celles-ci contribuent grandement à l'ambiance de Machina, à ce sentiment d'apaisement et de douceur présent. La batterie reste cependant généralement très légère (exception faite entre autres de The Everlasting Gaze), glissant entre les autres instruments, malgré cette sensation de chaleur, de mur cotonneux mais imperméable. Le clavier, tel une nappe de nuages (Wound, Blue Skies Bring Tears) amplifie cette sensation, sans pour autant en faire une chose artificielle. Les cordes possèdent cette sorte de dualité qui en font un groupe de rock complet à travers des périodes plus énervées, à l'image de Glass And The Ghost Children (The Imploding Voice, This Time ou Heavy Metal Machine) mais aussi leurs moments privés, plus posés (With Every Light ou The Sacred And The Profane).



Mélancolique, Machina l'est. The Crying Tree Of Mercury est une parabole de l'être qu'est Corgan (Zero) dans le morceau, pleurant seul et abandonné dans un monde inconnu. Glass And The Ghost Children simule l'histoire du groupe, à travers un début presque lumineux, où Corgan semble sûr de lui, puis une descente aux enfers où le désespoir envahit les notes, laissant imaginer les membres de Glass And The Ghost Children partir au loin, glisser dans un lac de substances (drogues, alcools, ...) pour finir anonymes oubliés. Age Of Innocence, conclusion du premier cycle des Smashing Pumpkins, présageait déjà la fin, à travers une mélodie enjouée, éclatante, comme si la fin n’était que le début d’autre chose.





Machina est la conclusion logique des Smashing Pumpkins. Empreint d'une mélancolie souriante, alors que Adore laissait couler les larmes, Machina garde ce souvenir de romantisme d'une fin de relation, lorsque la douleur a cessé et que seuls les moments agréables reviennent à l'esprit. Corgan avait déclaré que dès le départ Machina était prévu comme le dernier album du quatuor, et à la manière d'un vieux film Machina redonne le sourire et rappelle que les Smashing Pumpkins ont marqué leur époque.



"This is the song I've been singing my whole life

I've been waiting like a knife

To cut open your heart

And bleed my soul to you

I did it all for you

You and you and you and you"

Tout, sans exception.