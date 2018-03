Biographie Slowly Building Weapons, composé de Nick Bowman (chant), Adam Preston (guitare), Craig Lorimer (basse et guitare) et Max Marquis (batterie), s'est formé en Australie au milieu des années 2000 et a sorti son premier LP, Nausicaä en 2007.



Adepte du mélange des genres entre Hardcore, Black Metal, Noise ou encore Shoegaze, le quatuor a attendu dix ans avant de livrer son second album, Sunbirds. Chronique 16 / 20

Sunbirds ( 2017 ) Devant le succès actuel du Black Metal sous toutes ses formes, il est sûrement très tentant pour certains groupes d’en incorporer à leur musique pour parvenir à toucher un public de plus en plus friand de fusion entre ce Metal Noir et à peu près n’importe quoi d’autre. S’il ne semble pas si difficile que cela d’accommoder son tremolo picking à toutes les sauces, il est cependant plus délicat de donner un intérêt véritable à cette incursion dans un univers qui peut vite s’avérer étouffant et stérile. C’est le bel exploit que réalisent les Australiens de Slowly Building Weapons qui, dix ans après un premier album dont le Hardcore torturé et aventureux laissait présager d’un beau potentiel, montrent sur Sunbirds que l’on peut manger à tous les râteliers sans pour autant passer pour un pique-assiette. Car cet album difficile à classer fait une force de ses influences diverses et parvient à imposer la personnalité d’un groupe que l’on ne peut décemment pas qualifier d’opportuniste.



Préparez-vous donc à passer du Black Metal au Hardcore en faisant des détours par des terres Shoegaze, le tout sous un déluge bruitiste qui ne vous laissera pas indemne. Si le name-dropping peut sembler de circonstance au moment de décrire la musique de Slowly Building Weapons, il ne faut pas laisser ces influences venir parasiter la perception à avoir d’une formation qui mérite bien mieux que de simplement arborer une étiquette « à écouter si vous aimez Converge, Breach, Deafheaven et My Bloody Valentine ». La plupart des morceaux commencent par des riffs sentant bon (ou pas) le Black crasseux, mais évoluent rapidement vers quelque chose de plus inattendu. Throne mise sur le Punk Hardcore et la Noise, Zoltar prend des teintes Doomesque façon Ufomammut, Editing The Desert la joue plutôt Blackgaze… Chaque composition présente sur Sunbirds recèle son lot de surprises et de changements de rythme, donnant au disque une « fraîcheur » (même si tout est relatif) et une durée de vie particulièrement appréciables.



La production est claustrophobe, ne laissant que peu de place à la lumière. Mais lorsque le groupe se décide à prendre un peu de hauteur et à lever le pied, c’est pour nous offrir de beaux moments d’optimisme, comme à la fin de l’imposant Lyre Birds. Le tension reste néanmoins palpable d’un bout à l’autre de l’album, tant les compositions semblent tenir en équilibre, on ne sait comment, sur un fil rouillé tendu entre désespoir et exaltation. Sunforest joue avec nos émotions, laissant entrevoir un coin de ciel bleu en flirtant avec le Post-Rock avant de nous replonger irrémédiablement dans nos pensées les plus sombres. De la même façon, le morceau-titre et son ambiance schizophrène, illustrée par la superposition de chants Black Metal et Shoegaze, démontre le talent du groupe pour naviguer sans s’égarer sur des mers agitées par des courants contraires.



Il n’est finalement pas nécessaire de disséquer en détails ce qui compose ce Sunbirds, qui mérite quoi qu’il arrive que vous preniez le temps de vous y pencher. « 50 nuances de gris » aurait pu être un titre adéquat pour cet album, qui réussit à incarner avec une subtilité assez remarquable une large palette de névroses, laissant finalement la certitude que celles-ci sont nécessaires au fonctionnement normal de l’être humain.