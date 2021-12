Biographie Formé en 2020 sur les cendres du groupe Teleport, le groupe composé de Lovro Babič (basse), Darian Kocmur (batterie), Matija Dolinar (guitare), David Kocmur (guitare) et Jan Brišar (chant) exécute un Death Metal stellaire technique et progressif, qui se joue du temps et de l'espace. Leur premier album en tant que Siderean, Lost On Void's Horizon, (et premier album tout court) sort en juin 2021 chez Edged Circle Productions. Chronique 16 / 20

Lost On Void's Horizon ( 2021 ) Le Tech Death ne connaît pas de frontières ! Direction la Slovénie pour ce troisième épisode du Tech deathember avec Siderean, quintet officiant depuis 2010 sous le nom Teleport. Après avoir sorti 4 démos et 1 EP sous ce pseudonyme, la bande décide de changer pour Siderean en 2020 et sort son premier album Lost On Void's Horizon un an plus tard, sans aucun changement de line up.

Dans le cas de Siderean, on parle plus de Death progressif que technique, même si les deux sous-genres étaient confondus dans le début des années 90. On retrouve une production plutôt douce, typée old school : exit les triggers sur la batterie et les sons de guitares ultra compressés. On est face à un death metal qui déroule de gros trémolos sur fond de blasts simplistes, mais qui très vite ajoute plusieurs couches de dissonances pour donner une aura inquiétante et éthérée à l'ensemble.



Plus dérangeante que violente, la musique de Siderean possède une dynamique hypnotique, sculptée par des mid tempos tantôt groovy, tantôt malsains. Difficile de ne pas les rapprocher de Horrendous, formation US naviguant dans les mêmes eaux. Avec ses patterns et ses accords jazzys, Lost on Void's Horizon perd en efficacité ce qu'il gagne en singularité. A mi-chemin entre le Tech Death dissonant et le OSDM sauce US, Siderean offre un bel album qui s'apprécie et se dévoile au fil des écoutes.



A écouter : Eolith, Lost On Void's Horizon Eolith, Lost On Void's Horizon