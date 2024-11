Pry est le tout premier ep de Shop Dog sorti en 2023. Le groupe est complètement inconnu, mais il possède tout pour tout rafler sur son passage.



Shop Dog se classe dans la mouvance de groupes qui s'inscrivent dans la scène Emo / Shoegaze / Indie / Hardcore. Désolé on va name drop comme des fils de Darmanin : ça évoque plein de projets que vous connaissez déjà et dont on parle dans ces pages : High Vis, Paerish, Militarie Gun, Spite House, Narrow Head et même Turnstile pour le plus connu.



Ca balance un peu de tout ça, mais Shop Dog a ce petit truc à part. Le petit truc en plus comme dirait Artus. Le mélange des genres, certes, mais aussi ce talent d'écriture qui font que les morceaux ne font pas forcément penser à tel ou tel groupe (bon peut-être Basement pour Utah Song, il y a clairement un air), mais chaque piste a vraiment son mood (Part Of You).



On y trouve des riffs forts (Pull), des mélodies qui touchent au cœur (Exit Wound), un chant bancal, mais tellement beau. Tout de chez Shop Dog vous ferra penser à d'autres choses, c'est sûr. Mais ils ont leur carte à jouer sur ce terrain là. Et puis c'est de l'Emo pour fan d'Hangman's Chair donc forcément c'est balaise.



Il résulte de Pry un ep fort, touchant, capable de rivaliser fortement avec ce qui ce fait actuellement dans la scène Indie / Emo / Hardcore. Shop Dog est un petit groupe, mais ils ont un boulevard qui s'offre à eux s'ils continuent dans cette direction.