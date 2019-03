Si l’on se fie uniquement au nom, vouloir se prénommer « Protège-tibia » n’est pas le patronyme le plus vendeur face à des Vivre Sa Vie ou What Of Us. Pourtant, s’arrêter à ce premier aspect est bien passer à côté de quelques titres assez poussés en termes de sonorités et fureur (« Soliloquy of the Hourglass »), flirtant parfois avec le chaos de Circle Takes The Square lorsqu’on ne s’oriente pas vers des titres un peu plus déconstruits (« Spears »), dont le merveilleux saxophone sur « You will be held accountable for your actions ».



Les 4 mois entre Cerebral et 2020 ont transformé l’Emo / Post-Hardcore façon Pianos Become The Teeth en quelque chose de plus agressif, dans la veine de Cease Upon the Capitol, mais pas que / qu’eux. Le chant pourrait effleurer un peu celui de Deafheaven sur certains passages, tandis que musicalement on s’oriente vers les groupes plus Emo / Hardcore que véritablement Screamo que l’on connaît habituellement. Point d’envolées à 200 à l’heure, tout semble très réfléchi, abandonnant presque la spontanéité attendue pour un construction plus mesurée (« Kennedy » ou « Soliloquy of the Hourglass »).



Si le propos est de proposer une suite de titres alternant entre le côté viscéral du Screamo et certains passages instrumentaux plus Post-Hardcore, Shin Guard a parfaitement compris l’attendu. Assez surprenant sur ses premières écoutes, puis captivant sur les suivantes, 2020 fait partie des disques sortis de nulle part, mais dont la qualité ne sera que plus impressionnante.