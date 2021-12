Biographie Actif depuis 2005 et side project de Stephen Schwegler (guitares, percussions), Erik Malave (basse) et Doug Moore (chant), membres de Pyrrhon, le trio n'enregistre qu'un premier album en 2016, Man Does Not Give, qui sort chez PRC Music. Déjà, les compositions alambiquées et avant-gardistes bien que largement ancrées dans la mouvance Death Metal offrent à ce premier opus une petite renommée. 5 ans plus tard sort Phantom Indigo chez Willowtip records, album dans la suite de Man Does Not Give. Chronique 17 / 20

Phantom Indigo ( 2021 ) Pour ce cinquième épisode du Tech Deathember, j'ai choisi Seputus. Parler de Seputus, c'est comme essayer de décrire un ornithorynque à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Side project des trois quarts des membres de Pyrrhon, qu'on connaît pour sa façon très personnelle de composer du Death Metal, Seputus ne peut nier la parenté avec ce projet jumeau.

Maîtres dans l'art de la déconstruction, les Américains font ce qu'ils savent faire et encore plus : Seputus est un cran au-dessus en brutalité et en technique. Sorte de Gorguts sous cocaïne, le groupe ne tient pas en place et refuse d'aligner deux mesures identiques, deux riffs similaires. Monstre terrible changeant sans cesse de visage, Phantom Indigo est un album aussi exigeant pour ceux qui l'ont composé que pour celleux qui tenteront de l'écouter.



Véritable ascenseur émotionnel, Phantom Indigo tentera de vous rassurer avec quelques rares leads plus lumineux pour mieux vous étouffer derrière et annihiler tout espoir de revoir la lumière du jour. Eprouvant, radical, ce second album de Seputus laisse une marque indélébile aux curieux.ses qui acceptent d'offrir 47 minutes de leur vie pour un album de Death Metal unique, avant-gardiste et innovant.

