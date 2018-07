"C'aurait put être en partie le nouveau System of a Down" - Daron Malakian.

Et honnêtement il n'a pas tort. Rien à voir avec l'éponyme de 2008, est ce pour autant un bon album ? On essaye de répondre à la question.

Exercice souvent inutile voire odieux ; la comparaison. On ne peut pourtant ici pas y couper. Comme énoncé donc dans l'introduction, Dictator s'apparente très nettement plus à SOAD qu'au premier album de Scars on Broadway, et tant mieux parce qu'on ne va pas se mentir, cette galette sortie en 2008 relevait plus de la purge qu'autre chose. Juste un sursaut de fierté mal placé de sieur Malakian parce que môssieur Tankian a sorti son album solo quelques mois avant. On voit déjà ici le problème d'égo qu'il règne dans le groupe d'Hollywood, mais bref passons, ceci est un autre problème. Dictator est donc bien plus proche dans l'esprit à Hypnotize ou même Steal This Album.

On retrouve plein de passages qui rappellent les bons moments de la gloire passée. L'intro et le riff principal d'Angry Guru, toute la fin de Dictator, le couplet de We Won't Obey, l'intro de Sickening Wars. Personnellement j'ai toujours trouvé Mesmerize et Hypnotize trop mélodiques, trop rock, à mon gout, mais sur les titres que j'ai cités, j'ai retrouvé brièvement les bonnes sensations que j'aimais et que j'avais perdues sur le diptyque musical. Dictator est en revanche très inégal et la deuxième moitié est très en dessous de la première, mis à part une tendresse particulière pour Till the End et My Son qui est très Ennio Morricone dans l'esprit, mais sérieusement écoutez Guns are Loaded et dites moi que ça ne ressemble pas à SOAD On s'attend même à entendre Serj qui prend le micro. Et c'est peut être d'ailleurs là où le bas blesse.

Car la guitare est très clairement familière, la voix de Daron également, en revanche le reste est clairement insipide et laisse une sensation désespérante de vide. Où est la maestria de John Dolmoyan ? Les passages fous de Shavo? La voix intense de Serj ? Ah ! Oui, c'est Scars on Broadway, on l'oublierait presque. On peut parler ici de syndrome Damage Plan, c'est même encore plus flagrant. Ça ressemble à l'original, ça à parfois la saveur de l'original mais ça ne l'est pas. Au final on regrette que Dictator n'ait pas été l'ébauche de travail du prochain SOAD et c'est terrible de se dire que cet ouvrage, pourtant pas mauvais, aurait pu être quelque chose de très bien sous d'autres auspices. S'il y a de bons passages dans presque tous les morceaux ils sont en revanche trop rares et manquent de créativité à la batterie et à la basse pour être vraiment excellents.

Qu'en dire au final ? Du bon, mais très frustrant ! Quand Malakian lui même reconnait que cet album aurait put être tout autre chose, on se dit qu'on est passé à coté d'un truc. Une chose est sure, Dictator est clairement mieux que le premier Scars on Broadway, donc dans l'absolu, c'est une réussite.

Angry Guru, Dictator, Guns are Loaded