Biographie Salò se forme dans les bas-fonds de Cherbourg-en-Cotentin, avec un ex-HKY dedans. Le quartet propose un délicat mélange de Black Metal et de Crust, teinté d'Indus et habillé de samples, concrétisé sur un premier objet en 2021, nommé Sortez vos morts et distribué conjointement par les labels Coups de Couteaux, Cold Dark Matter Records et Duality Records. Chronique 4.5 / 5

Sortez vos morts ( 2021 ) « - Tu sais ce que c’est que la morale ? Moi je vais te dire ce que c’est la morale. La morale, c’est fait pour ceux qui la tienne, les riches. Et tu sais qui a raison à chaque fois ? C’est les riches. Et c’est les pauvres qui trinquent. Tu veux la voir ma morale à moi ?

- Euh… Ouais.

- Ouais ? Tu vas pas regretter après hein ?

- Je sais pas.

- Je crois que tu vas avoir un peu peur. La voilà ma morale. La morale c’est ça. »



C’est sur ce dialogue extrait du film « Seul contre tous » de Gaspar Noé que s’ouvre le premier coup de boule de Salò (nom qui fait lui référence aux « 120 journées de Sodome » tout aussi dérangeantes de Pasolini). Pas de doute possible, les intentions du quartet sont claires : déverser un coulis de haine pure de l’espèce humaine, agenouillée tête basse dans l’absurde marécage d’un capitalisme fascisant sans fin et de dogmes religieux toujours plus encombrants et mortifères. De fait l’ombre d’un Kickback reconverti au Black Metal surgit, nous enserre le plexus et coupe notre respiration, augmenté d’effets industriels et d’une science du sampling qui court le long de ces titres punitifs, crusty à mort. Bien que l’ensemble est à déguster au milieu des oripeaux d’une humanité cadavérique, on retiendra en priorité le monstrueux Sans gêne ni haine, gorgé de riffs Black / Crust sanglants et farci d’une section rythmique alternant coups de massue (dentée) Hardcore et vélocité possédée, suivi plus loin d’un Tant d’interdits salement dévastateur, bardé d’une jouissive dissonance, pour mieux nous achever avec Sonnez la curée, baigné dans le sang noir de chair fraîche, préalablement fracassée contre les murs sous les assauts résonnants du clavier.



La Contagion finale prend aux tripes et rappelle les heures sombres de notre présent, pour nous laisser là, pataugeant dans les restes humains. Salò frappe un grand et crasseux coup précisément là où ça fait mal, dès son premier essai. Sortez vos morts est en effet une pièce aussi malsaine que magistrale, à s’envoyer en boucle afin de correctement saisir le goût de rouille et de haine qui la compose. Sortez vos Bandcamp. A écouter : en boucle, avant de sombrer. en boucle, avant de sombrer.