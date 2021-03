Biographie Saber est un groupe de Heavy Metal américain fondé par Dave Sanchez (Basse), Charles Dang (Guitare), Jesus Decay (Guitare), Yolo (Guitare) et Steven Villa (Chant). Les musiciens œuvrent dans un style purement Heavy / Speed Metal old school et sortent un ep deux titres, Strike Of The Witch, en 2020 chez Church Recordings. Leur premier effort, Without Warning, parait début 2021. Chronique 12 / 20

Without Warning ( 2021 ) Le revival Heavy Metal bat son plein depuis une poignée d’année. Citons pèle mêle Eternal Champion, Vultures Vengeance, Smoulder, Traveler ou encore Wytch Hazel qui ont acquis une solide notoriété auprès des amateur.ice.s du genre à travers les années. Si la "renaissance" d’un genre s’accompagne de surprises et de groupes talentueux, elle se traduit aussi parfois par des groupes franchement médiocres ou moyens. Malheureusement pour les américains de Saber, il leur reste encore des efforts à fournir pour atteindre le niveau des groupes sus-cités.



Without Warning vient de sortir chez Church Recordings, tenu par l’homme derrière Haunt, cet autre groupe de Heavy Metal qui sort des disques comme une envie de pisser et Beastmaker, d’avantage Doom Metal lui, aux visuels toujours les mêmes et aux nombre d’ep qui se répand plus vite qu’une maladie vénérienne. Bref, si certains de ses disques sont de qualité, on sent quand même la furieuse envie du bonhomme de surfer sur la vague avant que celle-ci ne retombe, quitte à signer des groupes plutôt moyens, mais qui assureront, au label et au groupe, une certaine visibilité. C’est donc là qu’arrive Saber qui joue un Heavy / Speed Metal assez générique, mais suffisamment sympathique pour qu’on lui accorde notre attention le temps de quelques écoutes, dans la lignée de choses qu’ont pu sortir Cauldron ou Chevalier, mais sans le truc en plus dans l’écriture qui les porte à un autre niveau.



Entendons-nous bien, Without Warning n’est pas un mauvais disque, c’est juste qu’il est sympa, sans plus. On passera sur l’intro de Storm Of Steel clichée au possible avec son bruit de tonnerre pour se concentrer sur les bons points : ça joue bien et c’est calé, encore heureux. Il se dégage de l’album une énergie Rock n Roll plutôt cool et ce truc qui file tout droit. Tout fonctionne comme sur des roulettes, riffs nerveux, soli bien exécutés et section rythmique qui fait le boulot. Quant au chanteur… ça passe, mais ce n’est pas non plus le truc incroyable. Parfois il exécute des vocalises / phrasés à la Bruce Dickinson d'Iron Maiden comme sur les titres Midnight Rider ou Strike Of The Witch et monte dans les aigues de manière plutôt respectable, mais parfois c’est franchement limite comme sur We’ll Meet Again et sa manière de chanter, même sur un disque court d’une trentaine de minutes à tendance à lasser sur la longueur car toujours axée sur les mêmes mimiques.



Le problème de Saber, c’est qu’ils n’arrivent pas à proposer de climax, de refrains vraiment fous, ou de titres qui se démarquent. Midnight Rider est sans doute le meilleur titre des huit compositions avec son refrain un peu marquant, et la cavalcade de Speed Racer fait le job de manière très sympathique. C’est le principal reproche à faire à Without Warning, le disque manque de morceaux percutants qu’on a envie de chanter et se réécouter plusieurs fois de suite. Outlaw par exemple complètement inaperçu et Leather Laced Lady avec son feeling Mötley Crüe n’est pas bien transcendant non plus et a tendance à irriter avec l’omniprésence vocale de Steven Villa.



Après plusieurs écoutes du disque qui n’ont pas été désagréable pour autant, un constat s’impose, sur huit titres, une moitié aurait dû être une tuerie pour qu’on ait envie de retourner sur Without Warning. Ce n’est malheureusement pas le cas en dehors peut-être de Midnight Rider. Saber manque donc le coche en livrant un album de Heavy / Speed Metal dont les compositions n’arrivent pas à faire mouche. Une prochaine fois peut-être. En attendant, vous pouvez retourner écouter les albums de Söllicitör, Wytch Hazel ou Glacier sortis l’an dernier qui eux, méritent vraiment le détour.