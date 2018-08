Redemption a toujours été un second couteau, caché dans l’ombre de Dream Theater, de Pain Of Salvation ou autres Symphony X. Les récents chamboulements de line-up (le départ (finalement officiel) d’un guitariste, le troc du chanteur de Fates Warning contre celui d’Evergrey, l’arrivée d’un claviériste) ont eu l’intérêt de mettre un peu le groupe en lumière, pile pour la sortie de leur septième effort, Long Night’s Journey Into Day. C’est l’occasion, penchons-nous dessus.

En un mot comme en cent, rien de vraiment neuf chez les Américains, malgré la rotation du personnel : Redemption continue de faire du Redemption, et cette absence de prise de risque se trouve être un défaut majeur de l’œuvre. L’intro de The Echo Chamber, par exemple, semble déjà entendue dans la discographie du groupe, tellement le riffing est caractéristique de Nick Van Dyk. De même, reprendre du U2 est une bonne idée mais Redemption nous a depuis longtemps habitué à des covers habiles et la magie prend un peu moins. Comme souvent, on a droit à un morceau éponyme qui tutoie les dix minutes : même la forme est sans surprise.

Néanmoins, il serait injuste de dire que le combo ne se renouvelle pas sans souligner aussi les qualités indéniables sur lesquelles capitalise le groupe. Redemption a toujours produit des titres obscurs et mélodiques, virtuoses et bien construits, aux paroles profondes et habilement tournées. Et le (désormais) quintet poursuit dans cette voie avec Long Night’s Journey Into Day. Parmi les nombreux éclairs de génie qui parsèment l’opus, on peut citer par exemple le motif de piano enjoué qui vient éclairer le milieu et la toute fin de la très sombre Indulge In Color, l’interlude And Yet qui réussit à être à la fois calme et oppressant, la poésie lucide et glauque des paroles de Little Men, ou encore les réguliers solos de guitare ou de synthétiseur sur tous les titres (à l’exception du court And Yet). Si ces leads sont un point fort très important de cette livraison, ils ne parleront en revanche que peu aux novices du genre : les solos sont longs, se répondent, privilégient les techniques rapides, et surtout sont très nombreux. En bref, on est dans le démonstratif, et cet aspect des musiques progressives peut rebuter. Mais les afficionados de guitares qui tricotent et autres branle-manches ne pourront que se sentir aux anges. Encore une fois, d’ailleurs, car à nouveau, cet excès de virtuosité est une constante de Redemption… Mais peut-être un poil plus dans Long Night’s Journey Into Day que d’ordinaire. Est-ce pour faire de la place aux invités (Chris Poland, ex-Megadeth ; et Simone Mularoni, DGM) ?

Alors, rien ne bouge, au final ? Rien de rien ? Bon, puisque vous y tenez, un mot sur le chant de Tom Englund. Si son timbre est assez différent de celui de son prédécesseur, la musique de Redemption n’a pas besoin de s’adapter à son nouveau frontman. En chantant de façon un peu moins rauque que dans Evergrey, le vocaliste parvient en effet à se placer exactement là où il est le plus efficace dans les compositions. Avec une voix un peu moins éraillée mais aussi un peu moins émouvante que celle qu’on lui connaissait (dans les refrains de Someone Else's Problem, notamment), Tom Englund arrive à s’intégrer comme un chef. S’il s’agit donc d’un peu d’innovation pour le chanteur, le groupe reste à nouveau, sur ce plan aussi, dans une optique sans réelle prise de risque.

Long Night’s Journey Into Day est un bon album de Redemption. Simplement, il n’apporte rien que le groupe n’ait pas déjà fait auparavant et il ne sera probablement pas le disque qui réussira à captiver les indécis. Si vous êtes déjà convaincus, alors cette galette exploite à nouveau les codes que vous aimez et que vous attendez de cette formation. Sinon, bah vous pouvez toujours tenter une écoute si vous n’êtes pas allergique au Prog, mais qu'il s'agisse de cet opus ou d'un précédent, ce sera du pareil au même en ce qui vous concerne. C’est peut-être ce qui explique le statut de second-rôle perpétuel que ne cesse d’endosser Redemption après tout...

The Echo Chamber, Indulge In Color, Someone Else's Problem, Long Night's Journey Into Day