Biographie Le duo Ragana se forme en 2011 à Oakland (Californie) par Maria et Nicole qui se partagent à tour de rôle le chant, la batterie et la guitare. Le groupe se définit comme des queer antifascistes jouant un mélange de Black et de Doom.Après avoir auto-produit un premier EP All's Lost en 2012 suivi, l'année suivante par le LP Unbecoming, Ragana signe en 2015 chez An Out Recordings pour la sortie de Wash Away.



Leur troisième LP, You Take Nothing sort en 2017 est suivi de près par Let Our Names Be Forgotten, split avec Thou qui contribue grandement à faire connaitre le duo au-delà de leur scène locale.





Chronique 16 / 20

You Take Nothing ( 2017 ) You Take Nothing est sorti en 2017, autrement dit il y a une éternité pour l’industrie de la musique. Mais peu importe leur ancienneté, certains albums vous saisissent dès la première écoute et suscitent en vous l’immédiate envie de les partager, de faire savoir à un plus grand nombre qu’ils existent, perdus au milieu des dizaines de disques (au bas mot) qui sortent chaque semaine.



Post-Black, Atmospheric-Sludge, Post-Hardcore, Blackened-Doom, quelle que soit l’étiquette que vous tenterez d’apposer à ce que vous entendrez, Ragana appartient à cette grande famille aux frontières indistinctes et totalement arbitraires des formations qui mettent l’émotion au cœur de leur musique. A mi-chemin entre un Chrch et un The Saddest Landscape, Ragana emprunte à l’un son spleen massif à l’autre son énergie à fleur de peau. Vile Creature, Svalbard ou encore Battle of Mice sont autant de références auxquelles le duo pourrait tout aussi bien être rattaché.



Au travers des six pistes Ragana crie sa révolte et chante son désespoir au moyen de compositions qui viennent puiser également leur puissance dans la relative simplicité de leurs structures et dans l’utilisation de « recettes » d’une rusticité déconcertante comme la variation ou la répétition. To Leave est ainsi principalement construit autour d’un unique riff, d’inspiration très 90’s et qui n’aurait pas dépareillé sur un album des Pixies, qui est progressivement accéléré pour atteindre une forme de plateau pendant lequel Maria vient répéter « We ask you to leave », d’abord en le criant avant de nous interpeller d’une voix cristalline à la puissance phénoménale. Somewhere ou encore You Take Noting sont bâtis sur le même principe, avec des paroles réduites à tout au plus quelques phrases. Là où ce procédé serait apparu pour une majorité de groupe comme une lacune, une facilité, Ragana réussi à en faire une force et à lui conférer une efficacité à nulle autre pareille. Il faut dire que cette simplicité apparente est compensée par la richesse de l’instrumentation qui fait oublier qu’il ne s’agit que d’un duo.

Cinq ans après sa sortie, You Take Nothing bénéficie enfin de toute l’attention qu’il mérite. Comme le dit l’adage, mieux vaut tard que jamais.

You Take Nothing s'écoute en intégralité sur bandcamp.