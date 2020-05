Après l'explosif Songs for the Deaf , union du grunge et du stoner, et l'immédiateté des Lullabies to Paralyze de l'ogre Josh Homme, on ne savait trop à quoi s'attendre de la part des Queens of the Stone Age. D'abord parce que la perte du diablotin Nick Oliveri ne pouvait être innocente, ensuite parce que l'atmosphère empoisonnée et noire du précédent disque montrait à quel point Homme ne souhaitait pas forcément s'enfermer dans une formule magique. Que dire de ce Era Vulgaris alors?

L'ère commune donc, un album pour marquer une époque selon les propres termes de Josh Homme, d'une pierre forcément. Un disque frondeur dès l'entame Turning On The Screw, bourré de rythmiques concassées, de riffs bagarreurs, de sonorités stoner, d'oeillades pop et de charisme indécent. Le single Sick, Sick, Sick est un must en matière de spontanéité rock'n roll, avec des guitares suralimentées sur lesquelles vient se poser la voix hallucinée du frontman, avec en prime un Julian Casablancas échappé de The Strokes dissimulé parmi les choeurs. L'un des gros point forts de cet album est d'ailleurs ce chant qui varie ses attaques, jusqu'à l'évanescence de Into The Hollow. Le groupe a pris 5 mois pour enregistrer Era Vulgaris et bien lui en a pris puisqu'il est rempli d'ambiances jamais totalement évidentes et de charme venimeux, en particulier Misfit Love, chargée en attaques vicieuses. Les riffs se succèdent comme autant de chevauchées mécaniques, gagnées par l'ivresse, jusqu'à l'épuisement des Battery Acid. A mi-chemin, sans que Era Vulgaris étonne énormément, les compos sont solides, hargneuses et taillées pour affronter les tempêtes de sable.

La surprise Make It Wit Chu est d'autant plus délectable, sorte de ballade sexy au piano propice aux rêveries nocturnes, échappée du soleil brûlant des Desert Sessions. On parie sur un futur classique. En tous cas, la personnalité authentique des Queens of The Stone Age ne s'est pas perdu entre les sillons, étirant le plaisir sur encore une bonne poignée de pistes, à commencer par la tapageuse et outrageusement groovy Run Pig Run, sans oublier la très mélodieuse Suture Up Your Future, avec pour le coup un parfum pop assez prononcé. Au passage on n'oubliera surtout pas la débauche psychédélique de River In The Road, autre morceau immanquable de l'album, avec une batterie implacable et un chant carrément hypnotique . Dans un album rempli de saveurs et de couleurs, nettement plus positif que Lullabies to Paralyze , l'alchimie des Queens renouvelle ses effets en s'insinuant lentement mais sûrement, semblable au venin du crotale. Era Vulgaris s'en tire ainsi remarquablement, se concluant par la superbe berceuse Running Joke, à la mélodie d'ailleurs reprise de Long Slow Goodbye sur le précédent album. La fin en apesanteur d'un excellent trip.

En bref, ce nouvel album des Queens of the Stone Age ne déçoit pas, reprenant cet air charmeur de dangerosité qui va si bien au groupe depuis ses premiers méfaits, en particulier R-Rated . Quoique moins surprenant que Lullabies , Era Vulgaris recèle tous les bons ingrédients qui font des Queens of the Stone Age l'un des plus dignes et excitants représentants du rock'n roll.

Les videos marrantes reprenant les cartoons de la pochette et le single en écoute sur l'inévitable myspace du groupe.

Sick Sick Sick, Make It Wit Chu, River In The Road, Suture Up Your Future