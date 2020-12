Lorsque j'étais enfant (cela remonte et ne m'est pas arrivé longtemps) les odeurs, les textures et les visuels me fascinaient. J'y trouve encore maintenant plus de messages que dans les sons, les mots, toutes communications volontaires.



Parmi les milliers d'odeurs du quotidien, celle de la pluie en été me transportait. La seule fois où j'ai posé des mots sur cette sensation odorante pour avoir une

explication à ce concept présent au seul nez sans rattachement à quelque chose de tangible ou visible, je revois ma mère hausser les épaules : "c'est la poussière

mouillée, quoi".

Cela ne m'avait pas convaincue. Parce que les soupes de poussière, de cailloux et de chatons de samares arrachés au bouleau, que ma sœur aînée et moi cuisinions aux beaux jours dans le jardin de nos grands-parents n'avaient pas cette odeur, et ce malgré mes efforts pour la fabriquer et la retrouver. Je me sentais JB Grenouille des bacs à sable (non, je ne connaissais pas encore, j'y fais juste référence a posteriori, OK doomer ?). J'ai su plus tard que la géosmine seule ne pouvait offrir cette belle odeur qui est si spécifique et m'est si tendre.



Qilin complémente mes données avec le pétrichor, et nous en parle avec son langage pendant un album entier. Quoi de plus noble qu'une quête d'enfance qui aboutit sans le vouloir en bijou stoner... : PETRICHOR.



Si le démarrage est somme toute d'un stoner classique au rythme roulé qui s'élance et pose le décor, "Through The Fire" nous offre l'ébauche d'une confidence des influences de Qilin en prenant une direction autre. Le psychédélique se distord, la fuzz nous offre son monde entre speed aérien, massivité maîtrisée, balade intergalactique dans l'inconscient apaisé pour enchaîner sur "Labyrinth".



L'alternance de riffs planants et de rythmes massifs martelés dans "Cold Pine Highway" nous berce comme en suspension hors du temps. Sans rentrer dans le cliché, Qilin

y glisse une épaisseur heavy qui contraste mais se marie pourtant à la perfection au lancinant de la mélodie.



Si la construction de "Sun Strokes the Wall" nous jette au creux d'une lourdeur sèche, c'est sans compter sur les influences du groupe qui s'assument dans les relents grunges bien placés.

Hé oui, ici le stoner doom se marie au grunge ; et le couple si bien assorti pour l'occasion part en fumée pendant près de deux minutes pour finalement trébucher et

revenir sur la planète purement desert rock : on revient toujours à ses premières amours.



Passant la petite introduction très heavy, on entre dans "Myrmidon's Big Jam" comme dans une poésie de nuit de pleine lune aux tons bleutés foncés. On se secoue par une chevauchée galopant dans la poussière d'une guerre qui s'achèvera dans les limbes étoilées et enchaînera avec "Freak Of Medusa" en alternance de confidences douces et de volubilité.



La maturité des compositions surprend et matche, l'usage de l'effet wah-wah à bon escient oscille entre modération et générosité bien faite. On notera que le rythme manque d'un brin de rigueur ; mais cela reste un bémol qui s'estompe devant la richesse globale de l'album.

Les influences de Sleep, Earth, Egypt (pour ne citer qu'eux) n'échapperont à personne et ce petit bijou semble ne jamais aborder de réflexion torturée : nous y vibrons dans un bain de délicatesse mesurée et tendre, au sein duquel aucune rage ni aucune angoisse n'interfère. On y savoure la finesse et la richesse d'un art rondement mené. Je retrouve tout au long de cet album cet apaisement et ce bien-être d'une parenthèse d'été aux chaudes odeurs familières et aux exhalaisons suaves après une pluie impromptue.



Méo enfant, qui remercie Qilin.