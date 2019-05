Biographie Psychic Graveyard c'est Eric Paul, Paul Vieira et Nathan Joyner. Tout le reste a déjà été dit. (Présentation du groupe sur son site officiel) Ps



Chronique 16.5 / 20

0 commentaire

Loud As Laughter ( 2019 ) Ce qui est drôle lorsque l'on se ramasse une bourrasque de vent frais dans les naseaux, c'est que l'on ressent cette étrangeté, quelquefois inquiétante, d'une superposition de souffles plus ou moins récents ; plus ou moins nouveaux. A écouter le premier album de Psychic Graveyard, Loud As Laughter, c'est presque un gros coup de mistral qui nous secoue la tête, sèchement. C'est frais, ça bouge, ça sent le bitume au beau milieu du désert ; l'oasis au beau milieu d'une mégalopole embouteillée. Et puis, à y regarder de plus près, on comprend que ce n'est pas le fruit du hasard : Psychic Graveyard est le nouveau projet noise-rock expérimental de Paul Vieira (The Chinese Stars, Doomsday Student) aux guitares, Nathan Joyner (Some Girls, All Leather, Hot Nerds) aux synthés et Eric Paul (The Chinese Stars, Doomsday Student, ex-Arab On Radar) aux vocaux.



Les trois musiciens sont venus avec leurs expériences et leurs histoires. Et ça défonce, comme un concerto de marteaux-piqueurs sur de la frigolite ; de rappes à fromage sur du papier alu. Une énorme bourrasque d'air frais contaminée par des vents nouveaux plus anciens, parfois morts. Loud As Laughter est, du début à la fin, sous l’influence de l'incroyable voix d'Eric Paul qui chante, couine, scande, ânonne comme personne. On ne peut pas ne pas penser à Arab On Radar, ce groupe mythique du Rhode Island qui a réinventer le noise rock il y a vingt ans déjà... L'on sent ce vent frais, mort mais toujours sauvage à l'écoute des neuf titres de ce premier album de Psychic Graveyard.



Mais il y a mieux et plus sur cet album. Même si on ne peut pas ne pas penser Black Pus (side project de Brian Chippendale, batteur/chanteur de Lightning Bolt) lorsque les drums programmées emportent tout sur Dead In Different Places, These Are My Wires ou That's Not Blood ; même si on ne peut pas ne pas penser à Ex-models ou à The Normal lorsque les synthés de Nathan Joyner réinventent l'espace-temps sonore (Cheap Casket, That's Not Blood) et, même, un peu, pour tous ceux qui ne s'en sont toujours pas relevés, au dernier Daughters (I Know That Man), Psychic Graveyard propose un album d'un éclectisme inouï, où aucun titre ne ressemble au précédent.



Les trois gaillards gèrent avec une déconcertante maestria la tension générée par les superpositions des effets electro-expérimentaux et des drums programmés dans un style improbable lorgnant vers le synthpunk / indus sur These Are My Wires et surtout sur l'entêtant Dead In Different Places qui vous fera taper du pied en gueulant « No one is more invisible than you / Have you noticed they walked right trough you ». Et lorsqu'ils sont (un peu) moins téméraires, ils nous proposent un noise-rock agressif et expérimental (Cheap Casket, Victim Of A Talk Radio Crisis) qui donne cette brutale sensation, par-delà les influences gérées et digérés, d'un style en pleine mutation ; en pleine évolution.

Loud As Laughter est un album dense, porté par les vocaux d'Eric Paul et la folie de ses deux comparses ; un album dont l'écoute s'accompagne d'une brise d'air frais, de celle que l'on sent glisser sur sa nuque chaque fois que rôdent l'audace et l'aventure.

Jubilatoire...