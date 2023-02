Biographie Né à Bordeaux en 2019 Pretty Inside est le projet d'Alexis (guitare, chant, et la plupart des instrus), ex-Wet DyeDream, Opinion, et officie dans le Rock Garage / Grunge vecteur d'émotions, proche des Pixies et de Sparklehorse (entre autres). Le groupe sort son EP Teargas chez Flippin' Freaks Records en 2019 et commence l'écriture de son premier album, Grow Up, dans le même temps, qui lui sera exposé en 2021 via plusieurs labels que sont Flippin' Freaks, A Tant Rêver du Roi, Permanent Freak, Safe In The Rain Records et Kids are Lo-Fi Records. Chronique 15.5 / 20

Grow Up ( 2021 ) Beau à l’intérieur mais pas vilain à l’extérieur le quatuor Bordelais agence son Emo Rock Garage depuis 2019, générant un EP (Teargas) qui posa les prérequis afin de nous secouer les miches autant que les glandes lacrymales. Grow Up, premier matériel en long format enregistré au quartier Saint-Michel entre 2019 et 2020, et distribué notamment par les très recommandables Flippin’ Freaks et A Tant Rêver Du Roi, voit le bout du tunnel en 2021.



Ainsi Pretty Inside, mené par l’ex-Wet DyeDream et actuel Opinion Alexis (guitare, chant, clavier et tout un tas de trucs, également « cerveau » de Flippin’ Freaks), nous conte le douloureux passage de l’adolescence à l’âge adulte, qui n’aboutit jamais vraiment, enrobé de Pop et de Grunge, positionné quelque part dans le sillon des Pixies, Nirvana, Sparklehorse voire Pinback, maniant les mélodies plus ou moins blafardes ou cafardeuses avec une dextérité certaine. Parfois engoncé dans la chaleur moite d’un soir éthylique et caniculaire (Hole In My Head, Party), sujet à la mélancolie acoustique (Go Wrong et ses violons désespérés), ou bien sculpté dans la fureur gorgée de fuzz (Piece of Shit), le Rock des Bordelais transpire la vie dans toutes ses phases. Puissante et versatile l’écriture accroche spontanément les conduits, capable d’humidifier les globes oculaires comme d’exciter le palpitant, ce qui sera le cas entre autres sur l’hypnotique et nerveux Your Friend For Good ou la formidable conclusion You, qui jongle entre résignation et folie douce-amère. Le tout en veillant à ne jamais se prendre trop au sérieux. On notera d’ailleurs un visuel joliment gratiné par Winshluss&Ratiskal.



Grow Up forge le caractère de ses auteurs, finalement très à l’aise le cul entre deux chaises adulescentes, creusant dans le même mouvement les thèmes pas simples de la dépression ou de la rupture amoureuse brutale. En résulte une personnalité déjà riche et entière, qui ne demande qu’à s’émanciper davantage.

Bandcamp adulescent. A écouter : spontanément. spontanément.