En l’an de grâce deux-mil-dix-huit, le Royaume du PuissanceMetal se portait bien mal. Les hérétiques se massaient aux portes du pays, de toutes parts, prêts à marcher sur nos landes. Menés par le terrible Lord Skyröck (qui, comme son nom de l’indique pas, n’a jamais été un allié de notre bon Roy Metal), ces rebelles rejetaient la foy en Sainte Distorsion et dévouaient leurs âmes en perdition vers des musiques païennes et barbares. Mais Lord Skyröck savait convaincre le pécore moyen, si-fait, car l’appât de la facilité a en tout temps brillé plus pour les faibles que pour les vertueux, et c’était en ceci qu’il était si dangereux. Ainsi, ses partisans étaient légions, et même certains fédérés affichaient sans honte leur acoquinage avec le vil. Parmi eux, étaient par exemple Amaranthe, dont le fief était convoyté de longue date par Ulrich Vön Elektro, ou encore In Flames qui se résignait à subir l’invasion de l’impie Jean-Pop II, les derniers bataillons du clan du Nord n’ayant plus la fougue d’antan.



Afin de défendre la loy sacrée dictée par la Sainte Distorsion, une force d’élite avait été formée pour livrer bataille contre les troupes de Lord Skyröck et de ses affreux sbires. Ce commando était petit par la taille, mais redoutable sur le terrain car uniquement composé d’émérites vétérans aguerris. Cinq ils étaient, et PowerWolf on les nommait.

Ceux-là avaient par six foys déjà repoussé l’envahisseur. Et en l’an de grâce deux-mil-dix-huit, le Royaume du PuissanceMetal se portait bien mal, car le ka est une roue et un septième affrontement allait avoir lieu. Il rentrerait dans l’histoyre en tant que Campagne de The Sacrament Of Sin.



D’abord vinrent l’assaut de Fire&Forgive et la bataille de Demons Are A Girl’s Best Friend, autant de victoyres pour nos braves miliciens du Roy. Les membres de PowerWolf n’étaient pourtant pas de fins tacticiens, non-là, et leurs méthodes d’attaque sur ces fronts ne furent rien qu’ils n’avaient pas déjà réalisé par le passé. Pour autant, Lord Skyröck ne les vit point venir et fut défait en ces deux occasions. Mais le bougre ne jouait jamais toutes ses cartes et préparait une revanche. Plus fourbe que le pire des putoys, l’ennemi avait su s’infiltrer dans nos rangs et pervertir la foy de nos vaillants combattants. Les sièges de Killers With The Cross, de Venom Of Venus et de Nightside Of Siberia furent ainsi perdu, après des batailles menées sans conviction. L’élite que représentait les Cinq de PowerWolf semblait se battre comme de vulgaires Sabaton : à grand renfort de Metal, oui-da, mais imprégné de sombres arcanes magiques qui donnaient un reflet presque Disco/Electro à leurs lames, et amollissant leurs efforts. Pendant de trop nombreux assauts critiques (Stossgebet, Where The Wild Wolves Have Gone, Incense & Iron, Venom Of Venus...), la puissance de feu de la batterie fut amputé de la force de la Double-Pégraal, artefact légendaire qui eut joué un grand rôle lors de faits d’armes passés. Même si la fin de la Campagne fut une belle réussite comme l’histoyre en eut connu avant elle grâce à la libération de The Sacrament Of Sin, ce fut pour perdre à nouveau la face pendant le guet-apens de Nighttime Rebel aux fausses allures de reconstitution de vieille bataille de Heavy.



Le miracle se produisit alors que tout le Royaume du PuissanceMetal se pensait perdu. À la fin de la Campagne de The Sacrament Of Sin, les Cinq s’apprêtaient à admettre leur première défaite quand arrivèrent des renforts aussi inespérés qu’inattendus. Dix alliés, venus de leurs fiefs respectifs pour jurer allégeance au Roy Metal, prirent les armes et menèrent la Campagne Bonus de Communio Lupatum.

L’ennemi n’ayant pu prévoyr une telle mobilisation, les Dix purent facilement utiliser les techniques de leurs maîtres qui avaient déjà fait leurs preuves. Pour beaucoup, s’adapter à ce style de combat fut un tour de force, à l’instar d’Epica ou de Battle Beast dont les guerrières eurent à manipuler des armes initialement conçues pour un homme viril et massif. Caliban et Heaven Shall Burn, habitués aux victoyres sans appel grâce à un style de combat rapproché intense et sauvage, eurent du mal à reproduire les schémas tactiques des assauts de Kiss Of The Cobra King et de Night Of The Werewolves, mais s’en sortirent vainqueurs. Kadavar ajouta sa magie blacksabbathienne à la puissance de The Evil Made Me Do It. Même Amaranthe, que l’on croyait corrompu et vil, envoya une Army Of The Night en renfort. N’ayant pu dépêcher la division Kreator en son entier, seul l’éclaireur Mille Petrozza vint prêter main forte en reproduisant les stratégies que les Cinq de PowerWolf déployèrent jadis sur le justement nommé Amen & Attack.

L’efficacité de tactiques historiques ayant déjà fait leurs preuves, ainsi que l’interprétation surprenante et convaincante des Dix Alliés, eurent raison des efforts de Lord Skyröck, une foys de plus. Mais le prix de cette victoyre était diablement élevé : les Cinq avaient pratiquement été battus, et le peuple fêta la fin de la Campagne de The Sacrament Of Sin de façon plus amère que triomphale. La Campagne Bonus de Communio Lupatum donna certes aux membres du commando PowerWolf le temps de se préparer aux prochains méfaits de l’ennemi, mais ceci, mes bons amis, est une autre histoyre...



Fire & Forgive, Demons Are A Girl's Best Friend, The Sacrament Of Sin, et le disque bonus de reprises.