Let Pain Be Your Guide, un artwork qui étrangement me fait penser à Pg. 99, et des sonorités proches de Majority Rule. Ainsi sera la conclusion de ce texte, résumant l’essentiel de cet opus de Portrayal Of Guilt une fois passée l’agression sonore de la première minute.

Délaissant la violence pure du EP précédent, le combo s’oriente en effet plus vers un Chaotic Hardcore, proche des folies de Majority Rule et des affinités Screamo associées au groupe. Entre brusques changements de rythmes, agonie verbales (la fin de « Your War ») et noirceur musicale (« Chamber of Misery, Pt. II »), Portrayal Of Guilt ne laisse aucun doute sur la capacité à créer des ensembles cohérents mais assez fous.



Même s’il en ressort quelques titres et passages parfois en deçà du reste, il est intéressant de voir l’évolution dans la composition du combo. Plus assurée, plus brute mais également moins viscérale. L’amorce de « Chamber of Misery, Pt. I » annonçait un ensemble orienté Black, noir, mais au final Let Pain Be Your Guide est bien plus subtil qu’on ne saurait l’attendre. 3 sorties (l’éponyme, le split avec Street Sects) et 3 approches différentes de la musique, mais c’est ce disque qui semble le moins surprenant avec le recul.



Parce qu’au-delà d’être un premier album, Let Pain Be Your Guide est une continuité de sonorités issues des années 2000, ajoutant à ce Chaotic (Post) Hardcore des éléments parfois Black (« Among Friends »), mais ne déviant jamais de ce chemin bien tracé par « Daymare » et trouvant peut être une voie plus percutante que l’éponyme.

Daymare