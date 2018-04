En a peine quatre titres, Pilori s’emporte dans des contrées extrêmes : la combo signe ici sa première démo, annoncée comme dans la continuité de groupes comme Rotten Sound, Gaza, Cult Leader, … Au menu : d’un mix brutal entre Crust, Hardcore et Black, le combo lâche des ambiances (intro de « Seul Contre Tous » aux dissonances blackisées ou le côté très Hardcore de « Ce que je suis … ») mais ne tombe pas dans une redondance sonore (parties rythmiques variées, riffs bien loin de deux accords sans âme), même si la partie vocale est l’aspect le plus linéaire ici.

Dans les affiliations sonores, on retrouvera Young and in The Way (période When Life Comes to Death), Trap Them ou Cult Leader, mais le principal soucis est que l’aspect Démo se ressent sur l’ensemble des quatre compos, à la fois dans la prod mais aussi dans la justesse de l’ensemble : le son crade mais également les cordes manquant de finesse (« Seul Contre Tous ») ou les ralentissements de tempo cassant le rythme de l’ensemble. D’autres groupes arrivent très bien à obtenir un rendu équilibré tout en pratiquant des styles extrêmes (on prendra en exemple Gasmask Terror, Pilori aborde les mêmes thèmes dans ses paroles), mais ici il manque quelque chose pour se dire que Pilori a sorti une démo idéale : ce disque est taillé à coups de burin, laissant les finitions abruptes et à vif, qui ne plaira pas à tous.



Résolument sombre dans sa musique et ses lyrics, Pilori souffre peut être de quelques écueils (on aurait aimé que les parties les plus lentes soient moins présentes ou un peu plus de précision dans les compos) mais la base est là, solide et assumée. On attendra le split à venir ou le premier LP pour valider les espoirs que l’on porte sur le combo.