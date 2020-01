Biographie C'est à l'occasion de l'édition 2018 du ArcTanGent et sur commande du festival que voit le jour Curse These Metal Hands, fusion des groupes anglais Pijn et Conjurer.



Initialement pensée pour le temps d'une représentation unique, la formation décide finalement de transformer l'essai et de rentrer en studio afin d'enregistrer ensemble une version retravaillée de leur performance. L'album sort à l'automne 2019. Cette même année, ils sont à nouveau programmés à l'affiche du festival ArcTanGent.



A ce jour, mis à part quelques concerts exclusifs (comme au Roadburn 2020), aucune suite à Curse These Metal Hands n'est prévue.



Chronique 13 / 20

Curse These Metal Hands ( 2019 ) Il y a quelques mois, dans la chronique de Waste Of Space Orchestra, je soulignais l’extrême rareté de collaborations voyant deux groupes fusionner pour former une nouvelle entité, qualifiant même l’exercice de « quasi-inédit ». Le destin faisant bien les choses, à peine deux mois après voyait le jour Curse These Metal Hands, exercice en tout point similaire à celui rassemblant Oranssi Pazuzu et Dark Buddha Rising. Même l’origine des deux « métagroupes » est parfaitement identique : dans les deux cas, ceux-ci ont été commissionnés par des festival de musique (le Roadburn pour Waste Of Space Orchestra et ArcTanGent ici). C’est simple, la seule différence est qu’ici aucun nom n’a été donné à la fusion, les deux formations impliquées se contentant d’accoler leurs patronymes : Pijn-&-Conjurer. Le second groupe est celui des deux qui vous parlera sûrement le plus tant leur dernier LP, Mire, virulent mélange d’Hardcore, de Sludge/Doom et de post, était un incontournable de 2018. Cependant, si vous êtes amateur de Post à la Pelican, Isis ou Russian Circles, on ne saurait que trop vous conseiller de vous pencher sur Loss, la dernière production des mancuniens Pijn.



Sur le papier Pijn-&-Conjurer voit donc l’association, le temps de quatre titres, de deux formations britanniques assez en vue. Le résultat n’est pourtant pas tout à fait à la hauteur de ce qu’on pouvait espérer de la rencontre de deux groupes aux univers sonores si différents. Hight Spirits, le morceau introductif concentre une bonne partie de griefs portés à l’encontre de ce Curse These Metal Hands. Là où on était en droit de s’attendre à une lente montée en puissance aboutissant à un déferlement chaotique de violence, on est accueilli par des guitares très mielleuses à la Baroness et à une relative absence de progression. La suite, notamment The Pall, relève le niveau avec des constructions plus riches mais, bien que chaque titre soit extrêmement bien réalisé, à aucun moment on n’entend quelque chose d’inédit ou qui surprenne un tant soit peu. Et c’est bien là le problème : il est quand même dommage que le résultat de l’association de deux formations aussi talentueuses aboutisse à un exercice de style aussi académique, surtout lorsque le potentiel est là, affleurant.



Un second pressing, des concerts dans des festivals prestigieux en 2020 (Roadburn, ArcTanGent…) : il semble que Curse These Metal Hands ait rencontré son public. Vous l'aurez compris, vu le potentiel de cette collaboration, cette chronique n'est pas tout à fait en phase avec cet engouement. Mais que chacun se fasse donc une idée par lui-même ! A écouter : Et aussi les albums de Pijn et Conjurer !