A peine un an et déjà un nouveau LP, il n’y a pas à dire, certaines scènes sont très productives. Ainsi donc déboule Ostraca avec Enemy, sans annonce, sans teasing. Juste un LP, six titres, et un artwork sobre au possible.

Ce ne sera sans doute pas via « Big Star » que l’on saisira l’essence de ce second album, mais via « Crisis » ou « Pulses » : entre les passages au piano, les backing-vocals discrets mais subtils ou la hargne du chant, Ostraca distille dans son Screamo une grosse dose de Post-Rock / Hardcore. C’était déjà le cas sur Last, mais la production rend l’ensemble ici plus abrasif (notamment les cordes, le chant étant déjà dans cette mouvance), comme si la douceur de Last était gommée par une haine dans Enemy, sans pour autant supprimer les couches instrumentales (« Nemesis », qui sur sa lente montée en puissance s’assimilera à Neurosis pour exemple).



Enemy sera donc toujours dans ces sillons exploités auparavant par A Day In Black And White, Heaven In Her Arms, … mais ne démérite pas. Cet opus restera plus facilement inscrit dans la durée que le précédent, qui souffrait de quelques maladresses, mais aussi parce qu’ici, les nuances et la palette chromatique sonore est plus riche que l’année précédente.

Au travers ces effluves de Post-Rock, Ostraca prend les atouts de Last pour les synthétiser dans Enemy : là ou le disque précédent pêchait sur la fin, ce nouveau LP réalise un magnifique sans faute.

Nemesis