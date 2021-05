Une fois n’est pas coutume, on va évoquer la scène Madrilène pour parler d’un groupe de Hardcore. On l’a souvent fait, en général la scène Espagnole étant productive dans le genre, mais cette fois c’est Oscuro Culto, un duo, qui se voit le centre de nos attentions.

Avec Ascension, du haut de ses cinq titres, Oscuro Culto tape ainsi dans un registre Hardcore teinté de Crust et un chouillas de Black. Pensez direct à Cursed ou Burning Love, donc des sons un brin catchy même si on citera Kvelertvak sur « Stake » par exemple. Une fois les références passées, je dois dire qu’Ascension fait son petit effet et revient régulièrement, notamment via « Horse » ou « Cave ». Cet EP a l’avantage de la durée, de s’enchaîner sans avoir le temps de dire ouf.



Ascension sera donc un disque plus qu’honorable pour les Espagnols. En proposant ce type de Hardcore, le duo rompt avec la douceur de l’artwork. Une alternative intéressante à ceux qui ont poncé la trilogie de Cursed ou Rotten Thing To Say.