Cet EP aurait pu s’appeler comment avoir des a priori et comment les démonter. Loin d’être un expert dans ce groupe qui a pourtant trois albums et donc trois mini en huit ans d’existence, à peu près tout ce qui m’a conduit à me pencher vers cet EP a volé en éclat après la première écoute. Les cinq morceaux de Shaman partagent une prod, et une voix, à part ça au niveau du style, c’est difficile de les lier. D’ailleurs internet s’y trompe aussi, on qualifie Orbit Culture selon les sites que l’on consulte de groupe de death suédois, ou groove metal, ou death mélo, de prog, bref, personne n’est d’accord, et c’est surement parce que personne n’a les mêmes références les concernant.

Donc oui, les cinq morceaux sont très différents sur les sentiments qu’ils inspirent, sur leur tonalité, et la liste est longue. Bref, ils sont de styles différents. C’est très clairement surprenant de voir comment ils passent du coq à l’âne en deux secondes. Flight of the Fireflies et Carvings sont deux morceaux qui se suivent sur Shaman, on vous laisse faire l’expérience de les mettre à la suite. Vous conviendrez assez rapidement qu'ils ne s'adressent pas toutafait à la même audience.

Alors forcement l’appréciation d’un morceau ou d’un autre dépend de ses propres gouts personnels, ceci étant dit, ça reste très bien fait, peu importe le morceau qu’on écoute. C’est à mon sens en partie dû à la voix de Niklas Karlsson et son timbre particulier aussi bien en growl qu’en cleansing. On ne va pas se mentir on a tous des exemples de groupes qui changent de style et où ça vire au cauchemar ou à l’injure, et bien là non, les artistes explorent juste divers aspects de leur personnalité et surement de leurs influences et ils s’en sortent bien à chaque fois. Et si après tout c’était ça pour eux, le but de cet EP ? Explorer …

Moi, pour qui Shaman est la première expérience album d’Orbit Culture, ça me donne bien envie de me pencher sur le reste de la discographie pour voir si d’autres surprises sont encore à découvrir. Peut être c’est ce format EP qui leur permet d’explorer librement plein de pistes, ou peut être qu’ils s en battent les reins et qu’ils font pareil en LP ? Affaire à suivre.

Carvings, Strangler