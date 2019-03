Olafur Arnalds est un artiste islandais né en 1987 à Mosfellbaer. Il commence à étudier la musique à l'âge de cinq ans et se découvre un intérêt particulier pour les bandes originales de films et la musique classique vers 14 ans. Initialement batteur pour le groupe de Fastcore Fighting Shit, collaborant avec Celestine et composant des parties de morceaux pour Heaven Shall Burn, c’est aux alentours de 2007 qu’il décide de se consacrer à sa carrière solo avec la sortie de son premier album, Eulogy For Evolution sur le label londonien Erased Tapes. Plusieurs eps sortiront par la suite (Variations Of Statics en 2008, Dyad 1909 en 2009), ainsi que plusieurs albums conceptuels. Le premier d’entre eux, Found Songs (2009), a notamment été composé et mixé en une semaine, un morceau par jour, mis en écoute au bout de 24h sur le site du label. Deux ans plus tard, Olafur Arnalds revient avec Living Room Songs (2011), un album cette fois entièrement enregistré dans son salon d’appartement, avec un piano, deux violons et un violoncelle, pour une musique intimiste et toujours minimaliste. Il compose également des bandes originales de films, notamment pour Another Happy Day (2012) et Gimme Shelter (2013), avant d’être largement reconnu pour sa composition sur la série britannique Broadchurch (2015), ayant contribué à son succès aujourd'hui.

En 2015, il sort avec Alice Sara Ott, The Chopin Project, reprenant des classiques du grand compositeur qui l’ont inspiré. C’est en 2016 qu’il sort Island Songs, projet de collaboration avec d’autres artistes et musiciens islandais au cours d’un voyage de sept semaines dans sept localités différentes d’Islande, où apparaissent notamment Nanna Bryndís, chanteuse dans le groupe Of Monsters And Men, ou encore le South Iceland Chamber Choir.

Entre temps, Olafur Arnalds sort son deuxième album solo, …And They Have Escaped The Weight Of Darkness (2010), ainsi que For Now I Am Winter (2013) présentant quatre morceaux composés avec des voix, chantées par Arnór Dan, chanteur du groupe de Rock Progressif islandais Agent Fresco. C’est en 2018 que son quatrième album Re:member voit le jour, incorporant toujours plus de sonorités Electro ainsi que des beats et rythmes de batterie, Olafur ayant fait appel pour l’occasion à des musiciens issus du milieu Hip-Hop notamment. Eulogy For Evolution se voit quant à lui remasterisé pour l’anniversaire de ses dix ans en 2017 par Nils Frahm, musicien berlinois de la scène Néo-Classique / Ambient, avec qui l'islandais fera plusieurs collaborations musicales.

Olafur Arnalds réalise de nombreuses tournées en Europe, en Asie et en Amérique, se faisant remarquer à ses débuts lors de premières parties réalisées pour Sigur Ros et Björk en particulier. En parallèle et depuis 2009, il joue également dans son projet de Techno minimale Kiasmos, avec Janus Rasmussen, musicien du projet Bloodgroup.