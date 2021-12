En retard, on était passé un peu à côté de la sortie de ce premier effort de Oi Boys. Il faut dire que l’année a été chargée, avec d’entrée de jeu le dansant Cuir et le récent Kronstadt. Le duo semble vouloir voguer vers une orientation plus Post Punk, avec une base de boite à rythme / clavier / guitare.



Rapidement, on est perplexe. Epuré, parfois simple, ce premier opus de Oi Boys flirte pourtant avec le très bon assez rapidement, notamment via le condensé « 200 km/h » ou le frileux « Tes Mortes Idoles ». On tape dans le Post Punk rigide, quasi martial (« Sur la place ») mais parfois assez fou. Désabusé, on retrouve une vibe Syndrome81, urbaine. La scène orientée Post Punk semble avoir le vent en poupe. On pense aux récents Oi Boys, mais également au one-man band Cuir ou encore à Litovsk et Bleakness.

Peu facile d’accès, d’une part via son côté froid (là ou je trouve une tonalité presque chaude dans le Album de Cuir), mais aussi par certains titres parfois trop riches (il m’a fallu une bonne vingtaine d’écoutes de « Le Film est Mauvais » pour en faire mon titre préféré), cet éponyme se dévoile petit à petit. Des nappes de clavier de « Mourir accompagné de rien » aux effluves Cold-wave 80’s de « Mon Dernier Dieu », on retrouve ce qu’on aime apprécie chez d’autres comme Litovsk ou La Peste.



Peu de fioritures, peu de détails, Oi Boys martèle ce côté grisant de la vie, ramenant le grisâtre Zone Infinie en mémoire. Pour les fans de Churros Batiment, Litovsk ou encore Syndrome81, cet éponyme de Oi Boys parlera aux fans de Post Punk / Cold Wave. Parti pour se glisser une place dans mes disques de l’année 2021, j’encourage vraiment à jeter une oreille sur cet éponyme, au moins par curiosité.