Biographie Formé par des membres de SeeYouSpaceCowboy, Curtains, Letters To Catalonia et Ghost Spirit, Nuvolascura est un groupe de Screamo / Hardcore dont un premier EP, 2017, sort l'année dite chez Middle Man, I Corrupt Records et Zegema Beach, regroupant des titres d'un split avec Ostraca, Untold Want et Coma Regalia, ainsi qu'une morceau issu d'une compilation. Il faut attendre 2019 pour que le groupe, composé d'Erica, Taylor, Dom et Daniel accouche d'un premier LP éponyme, toujours chez Zegema Beach. A peine plus d'un an plus tard, As We Suffer From Memory And Imagination arrive, toujours sur le même label. Chronique 12.5 / 20

0 commentaire

As We Suffer From Memory and Imagination ( 2020 ) J’avais survolé le premier LP éponyme de Nuvolascura début 2019, en gardant un souvenir d’un disque plutôt intéressant mais noyé dans une masse de sorties de la période. Avec As We Suffer From Memory and Imagination, qui se retrouve au coude à coude avec Natoma de Stormlight, le combo semble motivé à ne pas rester sur la sellette et pourrait sortir du bois.

Il faut dire qu’avec des membres de SeeYouSpaceCowboy, Curtains, Letters To Catalonia et Ghost Spirit, les Américains peuvent être attendus de pied ferme. Et ce second album semble parti pour intégrer dans la liste des disques qui brûlent par les deux bouts : entre Screamo, Hardcore et Punk, As We Suffer From Memory And Imagination n’en manque pas justement. C’est foufou, totalement rentre-dedans mais j’y garde un amer goût d’incertitude.



Non pas que ce LP soit fade, mais sur des titres comme « Ceaseless Memories Of Separation », la (très) courte intro me parait monotone, tandis qu’à l’inverse, « Apyrexy » des breaks rythmiques viennent amplifier l’effet global. Bref, des passages intéressants, et d’autres brefs instants un peu plus casse-gueule. Ceux-ci sont reconnaissables facilement car il s’agit des passages un peu plus chaotiques, comme si, sorti des codes habituels, Nuvolascura peinait à imager sa musique (la partie instrumentale de « For Their Own Diversions »).

Heureusement, des titres instrumentaux plus posés, parfois acoustiques, viennent aérer et relâcher la pression imposée par Nuvolascura : « We’ll Never Know The True Extent Of Our Loss » ou « Who Know What You Deserve », ne gardant que quelques cordes pendant quelques minutes. Honnêtement, j’alterne entre envie de switcher certains morceaux, et d’en réécouter d’autres, totalement à l’inverse de Ghost Spirit pour exemple.

Niveau lyrics, les paroles sont très personnelles en première lecture : mêlant déceptions, perte de confiance ou fin de l’être (« Pixel Vision Anxiety »), le chant est un terrible vecteur de sensations, très proche des racines du genre. C’est d’ailleurs le point fort de ce disque : cette sensation de cracher et prendre aux tripes dès que les mots s’envolent.



D’entrée de jeu, s’il amènera une évolution frappante dans la musique de Nuvolascura, As We Suffer From Memory And Imagination reste à mon sens un deçà de l’éponyme, la faute à ces ajouts un brin Hardcore qui rappellent cette volonté de partir dans tous les sens, sans grand effet par moment.