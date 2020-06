Biographie Novena est une sorte de super-groupe, réunissant Dan Thornton (guitare - Abhorrent Decimation (Death), Crimson Throne (Ambiant Black), Defeated Sanity (Brutal Tech Death), ex The HAARP Machine (Deathcore), oui, cet homme aime beaucoup de choses), Matt Lowe (basse - Slugdge), Cameron Spence (batterie - ex A Deeper Dreed (Heavy)), Harrison White (ex Bleeding Oath (Prog)), et Ross Jennings (chant - Haken). Tout ce beau monde venant tous d'horizons très différents, Novena s'en retrouve enrichi de mille influences. L'ensemble sonne comme un Rock / Metal très protéiforme et progressif, mélodique, alambiqué, relativement proche de la zone de confort du chanteur avec sa formation principale Haken. La formation sort l'EP Secondary Genesis en 2016 (qui fait 32 minutes pour 3 titres), puis recrute en 2017 un second chanteur pour enrichir encore le côté psychédélique de leur univers : Gareth Mason de Slice The Cake (Deathcore / Prog / Black / chelou). C'est avec ce line-up comprenant deux vocalistes que Novena retourne en studio fin 2019, et accouche de l'album Eleventh Hour en mars 2020. Chronique 16.5 / 20

Eleventh Hour ( 2020 ) En vérité je vous le dis, il y a une justice en ce bas monde.

Récemment, j'ai appris que la sortie du nouvel opus de Haken était décalée de deux semaines. Deux semaines de plus d'attente fiévreuse, d'autant plus intolérable que le colis contenant ma précommande doit aussi me délivrer le tout récent Caligula's Horse, que j'avais accepté d'attendre quinze jours après sa sortie pour faire une préco groupée avec celle des Anglais. Quel dégoût. Quelle haine. Mais pas "quelle injustice", car comme je le disais d'entrée de jeu, il existe un certain degré d'équité naturelle, une propension logique à compenser le désordre par l'ordre, la nature ayant horreur du vide.

Cette justice, c'est la découverte, l'exact même jour, de l’existence du groupe Novena, dans lequel officie justement - surprise - le vocaliste de Haken. Or, Novena vient de sortir un album. Re-or, cet album est incroyable.



En creusant un minimum, on s’aperçoit que les membres du sextet sont loin d'être des manchots. En revanche, le doute plane néanmoins : que foutent ces gens ensemble ? Leurs passifs respectifs n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est que tous pratiquent (ou ont pratiqué) une forme de Metal. Mais c'est une palette tellement vaste que le lien qui en découle est proportionnellement ténu. Comment concilier les univers de tous ?

Novena réussi la prouesse de conjuguer tout ça de façon pertinente, sans perdre en cohérence, et même d'y rajouter encore d'autres choses. Dans Eleveth Hour, on entendra du Flamenco (Corazón), du Rock sautillant et bluesy (dans l'intro de Prison Walls, à divers moments de 22:59), une chorale qui sonne très "cantique religieux" (début de 22:59), du smooth Jazz d'ascenseur (Sail Away, le milieu de Lucidity), et bien entendu une sacrée dose de lourdeur métallique sous-accordée (Indestructible, The Tyrant...). Et en guise de liant logique, le tout s'articule autour d'un Rock Prog très mélodique, travaillé, aux structures tentaculaires et permettant ces incursions en territoires fantasques. Un des points forts de l'ensemble est de savoir sonner avec espoir, positivisme, naïveté, proposant à plusieurs reprises des moments vraiment lumineux (22:59, Disconnected, Prison Walls, Lucidity, Corazón...). En ces temps étranges, cet aspect est tout à fait agréable, d'autant plus qu'il est complètement maîtrisé, jamais ridicule. Eleventh Hour reste loin des standards Pop tout en absorbant une certaine influence facile d'accès, et reste un disque résolument Rock / Metal. La galette sait d'ailleurs suggérer un mal-être très sombre quand cela sert la composition (le passage déclamé au milieu de Prison Walls est glaçant), même si c'est la note optimiste qu'on choisi de retenir au global.



Claque inattendue, ce quasi premier jet (puisque Novena n'a qu'un EP à son actif avant cet opus) a tout pour plaire aux aficionados de Prog chiadé et mélodique. Au final, le prochain Haken n'a qu'à bien se tenir.

A écouter : 22:59, Lucidity, Corazón, The Tyrant, Prison Walls