Peu engageant au premier abord avec sa pochette qui ferait même fuir un amateur de Iron Maiden, Meridional se veut pourtant plus intéressant que les derniers opus des Anglais précédemment nommés (question de gouts...). Norma Jean évolue, dans le bon sens du terme, et retrouve un peu du poil de la bête même si The Anti Mother n'avait pas grand chose à prouver. On se souvient encore du terrible Pretty Soon, I Don't Know What, but Something is Going to Happen, où durant presque 16 minutes le quintet achevait l'auditeur à coup de couteau rouillé. Il n'est plus question de ce sentiment sur Meridional : l'obscurité se fait plus vicieuse, même si il n'en demeure une brève sensation d'apaisement. En fait, depuis maintenant quelques albums, le combo ne possède plus cette noirceur omniprésente, diluant plutôt celle-ci sur chaque titre...



La musique de Norma Jean a tellement évolué depuis ses débuts que l'on ne sait ou se placer : on retrouve certains points communs à Redeemer, The Anti Mother et O'God The Aftermath, mais cela ne s'arrête plus à ça. Le Post-Hardcore de Bless The Martyr & Kiss The Child ou le Metalcore de O'God The Aftermath ne sont plus que de vagues silhouettes au loin. Avec un fond Metal et une légère brise de Hardcore, les Américains donnent du mouvement à l'ensemble, sans aller jusqu'au côté plus Metal'N'Roll de Every Time I Die ni le penchant halluciné de The Chariot. Norma Jean prend un autre chemin, un peu à la manière de Converge depuis Jane Doe : on reconnaitra facilement le son du combo, mais on ressent une légère évolution qui empêche de tourner en boucle et de lasser. Les riffs ont même parfois tendance à durcir le ton (Everlasting Tapeworm), un brin belliqueux avec un sourire à la O'God ou quelques sonorités typées Southern Rock. Heureusement, cette nouvelle galette a le bon gout de ne pas s'éparpiller et même si les rythmes sont variés, on reconnait sans grosse difficulté la patte Norma Jean qui croît depuis quelques années. Après quelques tours dans la platine, quelques titres se démarquent rapidement du lot : Deathbed Atheist, le single de l'album, A Media Friendly Turn For The Worse ou Innocent Bystanders United qui montent en puissance et en folie à chaque seconde... D'autres sont moins convaincants : The Anthem Of The Angry Brides qui manque d'un peu de finesse ou High Noise Low Output qui nous rappelle que Cory Brandan n'est pas un chanteur-né. On pourra aborder aussi le problème des interludes, qui mettent à mal certaines transitions (Septentrional, cassant le rythme lancé ou Occidental, qui aurait pu constituer un très bon début de morceau s'il n'était avorté). La tournure prise par les Américains a peu de chances de décevoir, même si on regrettera ces quelques passages cités plus haut.



Niveau invités, on est bien loin de Chino Moreno, Page Hamilton, Holly Rae [...] puisqu'il n'est question "que" de Shelby Cinca (Frodus) et Jeremy Griffith. Pourtant, cette liste réduite n'empêche pas Norma Jean de ne pas se voir réduit au chant monocorde de Cory Brandan, comme cela s'était produit sur O'God, The Aftermath. Le frontman a su faire évoluer ses capacités vocales pour le bien du groupe, même s'il reste dans des registres très proches qui ne surprendront pas les habitués et que certaines envolées semblent fébriles.



Certains ont qualifié Meridional de The Anti Mother en plus couillu. Sans aller jusque là, ce nouvel opus s'inscrit dans la ligne directrice prise par le combo depuis Redeemer : un son plus mélodique, avec un chant clair de plus en plus présent, éloignant Norma Jean des quelques restes de Metalcore qui parsemaient encore leurs morceaux et donc de la scène en elle-même (les mauvaises langues parleront de soupe commerciale infâme pour ados en manque de sensation fortes). Pas de doutes, ce disque est à la hauteur de ce que pouvaient attendre les fans, sans être parfait. Les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire...

