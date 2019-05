1997, le rock est en pleine effervescence en France malgré sa disparition progressive des playlists des grosses radios comme Skyrock ou Fun Radio (si si). No One Is Innocent après avoir trouvé le succès en 1994 avec un album éponyme porté par La Peau, single efficace qui donnait déjà le ton : engagé, toute guitare dehors et une vraie personnalité. Malgré des tensions (le poste de guitariste a changé 4 fois d’occupant) le groupe sort Utopia : textes percutant, aidé par Maurice G Dantec, style bien trempé et arrivée des samples. Résultat un brulot de rock / fusion français d’une qualité rare.

Après un album éponyme de bonne qualité mais qui manquait encore un peu d’originalité No One Is Innocent va mettre un grand coup de pied au cul du rock français. Le groupe a trempé sa plume dans l’acier, les textes se font incisifs et tapent là où ça fait mal en évitant le coté donneur de leçon (grâce à une prose assez évasive). Maurice G. Dantec, à l’époque coqueluche cyberpunk / contestataire et auteur de très bon livres noirs (avant de succomber à ses propres démons) prétera sa plume (et parfois sa voix) sur 4 des 14 titres de l’album (dont un tiré de son livre Les Racines Du Mal), à l’image de ses livres, noir, allumé et malgré un aspect SF omniprésent terriblement réaliste.

Musicalement No One donne des lettres de noblesse au mot fusion; base métal évidemment mais l'apport de machine tintera le tout d'un petit coté indus (Nomenklatura, l'une des pièces maîtresse de cet album, par exemple), le tempo ralentit sur certain titre pour mieux assombrir le tableau et la chant très particulier de Kemar écorché et énervé renforce la hargne de l'album.

Les 14 pistes défilent sans qu'on le sente passer, variée No One lèvera le pied le temps de quelques titres plus calme comme le très psychédélique Autobähn Babies. Ce changement de tempo permet de reprendre son souffle avant de plonger à nouveau dans un torrent de riffs acérés. Et sur les 14 titres difficile de trouver un canard boiteux, chaque titre mérite le détours, certes peut être certains plus que d'autres (Nomenklatura, Black Garden, Inside, ...) mais la cohésion de l'ensemble impressionne.

Utopia fait partie de ces albums rare où il n'y a rien à jeter et même 10 ans après sa sortie reste parfaitement d'actualité. No One Is Innocent réussi là un album de rock français métissé de part les sujets abordés, les langues utilisées (français, anglais, espagnol) et bien évidemment de part sa musique. No One se séparera quelques temps après pour être ressuscité par Kemar quelques années plus tard dans une version moins virulente et originale que cette mouture 97.



"Si on la fait pour du pétrole, la guerre n'est pas inutile dommage que les livres de Sarajevo ne se livrent pas en barrils"



Le clip de Nomenklatura sur Dailymotion.

Oui