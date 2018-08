Biographie Originaire d'Halifax, New Ruins est un quatuor composé d'Alex, Nick, Yousef et Lucas, officiant dans un mix entre Post-Hardcore et Screamo. Après un premier single en juillet 2018, leur EP éponyme est mis en ligne début août. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

New Ruins ( 2018 ) Petite surprise de ce milieu d’été, New Ruins arrive avec un premier EP dont les notes prennent raclement à Halifax (Canada). Il ne faudra clairement pas se laisser bercer par les premières notes de « Waltz » tant elles ne font qu’introduire le disque et la ferveur musicale mise en avant sur les quatre autres titres. C’est d’ailleurs dans ses 30 dernières secondes que la tension de New Ruins prend forme : le rythme part sur des sonorités plus Post-Hardcore qui seront fil rouge sur la suite et le chant arraché au sol vrillera avec quelques variations à la manière d’un Comadre.

Concrètement, New Ruins ne délivre pas un nouveau pavé fondamental au genre, mais livre avec cet EP un ensemble de qualité (« Narcissism », apothéose du disque en termes de sonorités) qui lorgne bien plus vers le Post-Hardcore que le Screamo : jetez une oreille à la partie instrumentale de « Jean City », le travail sur les guitares (aidé par la production de l’ensemble) s’aligne plus sur la définition du style tout en évoquant l’éponyme de We Were Skeletons et le rattachant donc à la mouvance Screamo.



En mêlant Post-Hardcore et Screamo, il était difficile de ne pas évoquer cet EP qui, au-delà du premier titre, possède un équilibre et une fougue clairement addictive. C’est en prix libre, ça dure un peu moins de quinze minutes et, au-delà d’être une prise de risque, cela reste un cocktail clairement efficace. Que demander de plus ? A écouter : Narcissism Narcissism