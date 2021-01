Biographie Originaire de Singapour et composé d'anciens et actuels membres de Paris In The Making, susurrus, Amateur Takes Control, Bethari and hauste, Naedr est un groupe de Screamo / Emoviolence qui sort son premier labum Past Is Prologue fin 2020. Chronique 15.5 / 20

Past is Prologue ( 2020 ) Ce nouvel Naedr est arrivé sans aucune annonce. Une sortie de choc brutal qui interrompt toute émotion sur l’instant. Past is Prologue, premier effort du groupe originaire de Singapour, s’annonce lui-même comme un ensemble de background musicaux, que 9 titres ponctuent dans le plus pur son Emoviolence / Screamo. Dès « The Waltz Of Fate », c’est la folie : aucun temps mort, une énergie renversante telle celle d’Empatia, une voix saturée au possible façon early-Loma Prieta. A peine le temps de souffler sur « The Tyrant » que « The Sorrow » vient finir de vous achever, et tout ca en à peine plus de deux minutes à chaque fois.

S’il se retrouve porté par le chant parfois étouffant (« Disquiet »), on retrouve quelques spoken-words épars (« Gehenna »), un jeu de basse ronflant (« Stalker ») et surtout des guitares acerbes, vindicatives.

L’adjectif peut sembler relativement osé, mais l’entrée en matière de « The Waltz of Fate » mettra des notes sur les mots : Naedr ne s’ensemble pas d’artifices, ca part à toute vitesse et même lorsqu’on voit le travail de certaines mélodies, on garde en tête leur agressivité.



Mais au-delà de ce raz-de-marée de notes, on retrouve parfois des aspérités plus orientées « Post », telle celle d’ « Asunder », dont on évoquera Envy sans hésiter, tandis que « Stalker » évoquera la vague des pays du Nord également. C’est ainsi, Naedr ne se limite pas qu’à une succession d’enchainements virulents, mais à ce qui a été parfois déjà usité par certains. Pourtant, sous sa vision, Naedr impose quelques passages assez charmeurs (le passage central « The Sorrow », à tomber).



Past is Prologue sera donc l’une des très bonnes surprise de cette fin d’année. Entre Screamo et Emoviolence, les musiciens s’emportent dans un torrent d’émotions. En une vingtaine de minutes, Naedr inscrit directement son album comme un potentiel incontournable du genre des dernières années. Si vous doutez, prendre 1’14 de votre temps pour « The Prodigal Son », votre avis sera forgé.