Quatre lettres pour un des noms les plus connus de toutes l’histoire du punk-rock ! Nofx, né durant l’hiver 1983, est un chaînon «clé» de l’histoire du punk-rock et de la musique indépendante. L’arrivée d’une nouvelle galette du combo de San Francisco est toujours attendue comme jamais. Ceux qui sont fans ont déjà l’album (avouons que certains ont dû le télécharger, vu les faibles chiffres de vente de l’album !), pour les autres, ce doit être grisant de découvrir un groupe comme celui-là, seulement maintenant (allez jeter un coup d’œil à leur dizaine d’albums précédents, ce sera un formidable voyage à travers le «son» de toute une génération).

L’album est enregistré par les nouveaux patrons du hardcore mélo, Bill Stevenson (l’ex-Black Flag, actuel Descendents) et Jason Livermore, faisant par la même occasion une petite infidélité à Ryan Green. L’idée étant d’enregistrer dans un studio «sur place» à San Francisco, et éventuellement essayer de renouveler le «son» de Nofx, sans révolutionner la formule. Classiquement, toutes les chansons sont composées par Fat Mike (et sa guitare acoustique), résultat, 18 chansons en moins de 35 minutes (quotas respectés) avec en sus, un joli cadeau (pour fan uniquement), une dizaine de «démos» (pour l’essentielle acoustiques) qui en dit long sur la manière d’écrire et de composer de Fat Mike (hmmm, c’est bon le yaourt).

Musicalement, la pléthore de titres vient être nuancée par le fait qu’une partie des chansons ont déjà pu être écoutées (achetées, téléchargées), que ce soit sous forme de compilations (Protect nous proposait déjà "Leaving Jesusland"), sur leur EP précédant la sortie d’album ("Seeing Double at The Triple Rock", "The Marxist Brothers") et à travers le programmes de «7inch of the Month Club» vinyle qui a couru tout au long de l’année 2005 pour lequel Nofx a tout de même composé presque 30 titres (inégaux certes, mais avec au moins trois chansons que tout groupe rêve d’écrire un jour dans sa carrière, à commencer par "You Wrong", "There’s No Fun In Fundamentalism" ou "Jamaïca’s Alright If You Like Homophobes"). Si on compte la chanson "100 Times F*ckeder" dispo en téléchargement gratuit sur leur site, et "The Man I Killed" qui est sur la compil Fat Wreck, téléchargeable gratuitement sur le net, ça fait pas mal de chansons «déjà connues». Mais peu importe, en vérité.

A y regarder de plus près les «nouvelles» chansons, "Cantado en Español" peut sembler anecdotique, "El Hefe" chantent en Espagnol, un peu dans l’esprit de "My Heart Is Yearning" de Punk In Drublic. "Instant Crassic" n’est qu’un début de chanson qui disparaît sous un fade on ne sait où. En revanche, "USA-Hole" est un classique du genre, "The Marxist Brothers" nous renvoie à des ambiances bien connues de War On Errorism, tout comme "The Man I Killed" reste une des meilleures compo du LP, avec son couplet «country» et son refrain punk-rock mélo. Et puis la bande à Fat Mike en profite pour faire passer quelques messages pas franchement subliminaux: “But still, other bands just love to hate us, Talking shit behind us, but smiling to our face" dans "60% (reprise)", conjuguant à la perfection des paroles débiles (“I’m swimming in a sea of pee, I’m hiking up big mountain of poo" dans "Instant Crassic"), jonglant avec les clins d’œil à la «scène» (“Still I’m waiting to see if my bid on eBay was enough, To get Today’s Empires are Tomorrow’s Ashes on soviet red vynil, It’s going on the wall next to Tubthumper and The Battle of Los Angeles" dans "The Marxist Brothers" ou l’intégralité de la chanson "Doornails", vibrant hommage aux “Unlucky Substance Abusers"). On aime Nofx pour ses jeux de mots, ce que les Américains appellent les puns, (“We call the heartland, not very smartland, IQ’s generally low and threat levels are high, They got a mandate, they don’t want man-dates" dans Leaving Jesusland) et ses références philosophiques (“Knowledge has much better uses than self-pity and superiority, Maybe you are or could be the next Hoffman, Mahatma or Chomsky" dans l’original "One Celled Culture").

C’est un album complet, qui nous fait passer par différents niveaux de sensation, différent degré de provocation, alternant entre sphères publiques et plus intimistes, entre brûlots punk rock à 200 bpm et dépouillement guitare acoustique/voix plus posé, chansons légères et autres pamphlets anti-religieux. Pourtant, on est déçu et leur changement de logo n’y change rien. Déçu par le punk-rock produit, les mélodies sont moins recherchées que d’habitude, les chansons bâclées, exit les cuivres. Bonus non négligeable, Nofx nous gratifie d’un clip (!) déconnant, téléchargeable sur leur site, de l’excellent "Seeing Double at The Triple Rock"…la chose est assez rare pour le mentionner.

La pochette, assez basique, mais pas dépourvue de bon sens (jaune et noire, avec des personnages logotypes), répond à la censure sous laquelle est tombée le groupe puisque initialement, c’était la pochette du EP Never Trust a Hyppie (représentant Jésus Christ une bouteille à la main) qui avait été pressentie. Quant au titre, Wolves in Wolves’ Clothing, il fait référence à une œuvre littéraire d’Oscar Wilde.

Quoiqu’il en soit, il y aura toujours les nostalgiques de Punk In Drublic, il y aura toujours des avis partagés entre le son numérique du studio d’aujourd’hui en comparaison au son plus chaud et analogique des anciens albums, comme il y aura ceux qui ne jurent que par le vinyle, comme il y aura toujours un punk qui assurera qu’avec So Long And Thanks For All The Shoes ils sont arrivés en haut de la montagne…si on exclut The Decline, on en trouvera beaucoup pour dire que Fat Mike n’est qu’un sale capitaliste nauséabonds ? Loin de moi l’idée d’idéaliser le gros Michel d’Outre-Atlantique, loin de moi l’idée de rentrer dans le débat punk ou pas punk, mais ce dernier opus de NoFx a le défaut de n’être que «bon». On s’attendait tous à un gros pavé, et on n’a qu’un galet pour faire des ricochets. Alors, vivement le prochain.

The Man I Killed