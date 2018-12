Révélation de 2004, consacrée l’année suivante comme un des plus grands groupes à succès de la scène punk rock (il existe même aux Etats Unis des figurines à leur effigie), enchaînant les tournées avec un public de plus en plus nombreux, My Chemical Romance est LE groupe en vogue du moment. C’est donc dans une atmosphère frénétique et tumultueuse que les natifs du New Jersey ont sorti leur 3e effort : The Black Parade. Beaucoup de bruit pour rien ?

En composant I Brought You…et Three Cheers…, les MCR avaient avoué s’être inspirés de légendes du rock comme les Misfits ou Iron Maiden, auxquelles ils y avaient mêlé une multitude d’autres ingrédients (rock’n’roll, emo, punk). Pour The Black Parade, les références citées sont désormais les Queen et les Beatles (les costumes du clip de "Welcome To The Black Parade" sont empruntés à Sergent Pepper), sauf que là où les 4 garçons de Liverpool avaient eu une trajectoire allant de la pop gentillette à une musique complexe, MCR semble nous faire le chemin inverse. Si ses deux premiers opus n’étaient pas hermétiques à toute forme de mélodie pop, elle s’intégrait dans un concept inspiré et génialement accrocheur. The Black Parade pousse cet aspect de sa création à son paroxysme, en atteste la fin du second titre "Dead", avec son hymne pour les cours de récréation (lalalalala…). On avait aimé les moments de colère teintée de folie de Three Cheers..., ici tout semble plus lisse, plus formaté, et si "The Shapest Lives" rappelle bien dans son introduction "To The End", si on admettra que la galette est bien produite (trop?), elle en paraît dénuée de sincérité ("This Is How I Disappear ").

Les titres s’enchaînent ainsi, sans ces variantes de style que la bande à Gerard Way savait si bien faire. Quelques mélodies restent bien en tête ("Welcome To The Black Parade"), mais tout semble trop cotonneux, comme si on avait broyé les extravagances du combo pour les passer dans une machine à tube et qu’il en ressortait une guimauve pas franchement mauvaise, mais terriblement décevante. On nous remet une couche d’ambiance à la Tim Burton ("Mama" qui rappelle les mélodies en sous sol de The Corp’s Bride), quelques noises ou riffs tranchants pour faire comme si, mais le goût est amère, sure, et la parade ne parvient pas à emporter les spectateurs.

Comme Blink182 ou AFI (avec DecemberUnderground), MCR cède aux sirènes du succès grand public et après un début de carrière prometteur, accouche d’un album fade et sans risques afin de pouvoir plaire au plus grand nombre ("Disenchanted", "Famous Last Words"). L’ombre de Freddy Mercury plane ("Welcome To The Black Parade", "Cancer"), mais était-ce nécessaire de s’essayer à du grandiloquent et du pop rock rétro quand on sait la capacité qu’avait le quintet à créer un emo punk ravageur qui lui allait si bien?

La déconvenue est grande tant le groupe nous semblait talentueux.

En écoute sur myspace ou le site officiel.

"Welcome To The Black Parade"