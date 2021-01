Après L’excellent « The Unborn » qui avait surpris tout le monde en proposant un véritable renouveau du Death Mélodique à la suédoise, Mors Principium Est nous revient en ce début d’année avec le très attendu Liberation = Termination.

Dès la première écoute, le constat est sans appel : cet album est sans conteste le plus rapide et le plus agressif de la discographie du groupe. Le tempo est plus élevé que par le passé, les solos plus techniques. La production est quant à elle davantage portée sur l’agressivité des guitares et de la batterie. En clair, le groupe a voulu développer l’aspect « rentre dedans » de sa musique.

Et cela fonctionne sans aucun problème, l’album s’écoute très facilement et avec plaisir. Le fait que la musique du groupe soit devenue plus complexe et technique n’altère en rien l’aspect accrocheur que l’on connaît depuis The Unborn, les claviers étant toujours présents pour contribuer à créer des ambiances que l’on pourrait qualifier de mystiques.

Mais là où le bât blesse, c’est justement dans l’aspect trop facilement assimilable des morceaux qui composent cet album.Le groupe connaît très bien les codes du Death Mélodique comme il le pratique, ce qui lui assure de produire de bons morceaux et de contenter les fans. Cependant, il peine à se renouveler ou à surprendre. On a de ce fait le sentiment d’avoir fait le tour de l’album assez rapidement. Bien qu’efficace et bien fait, il ne provoque que très rarement la surprise.

De plus, Liberation = Termination contient moins de refrains mémorables que The Unborn, à l’exception de celui de « The Oppressed Will Rise », moment fort de l’album.

En clair, avec ce nouvel album, moins porté sur les chœurs féminins et les orchestrations que The Unborn, le groupe perd en richesse et en personnalité là où il gagne en accessibilité et en efficacité.

The Oppressed Will Rise, Cleansing Rain, Sinners Defeat