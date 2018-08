Biographie Moontowers est un groupe de Heavy Metal fondé en 2017 à Koblenz, en Allemagne. Il est constitué de Dommermuth (Blueside) à la guitare et au chant, Kuschke (Desaster) à la guitare, Baulig (Secutor) à la basse et Kratz (Metal Inquisitor) à la batterie. Une première démo, The Arrival, sort en juin 2018. Chronique 3.5 / 5

The Arrival ( 2018 ) "This is a piece of Heavy Metal, so play it loud and strike'em down!" La déclaration d'intention de nos nouveaux venus allemands est on ne peut plus simple, de quoi attirer les amateurs de Metal pas prise de tête et faire fuir ceux qui préfèrent sortir des sentiers battus (et rebattus, et re-re-re-battus). Pourtant, en seulement trois morceaux, Moontowers parvient à se montrer plus riche qu'on ne l'attendait de prime abord.



Rien que le premier titre a de quoi surprendre. The Cold And Mighty Ale, ça fait penser à quoi ? Du Pirate Metal ? Du Tankard ? Du Folk Metal, pourquoi pas ? Raté, on tape en plein Heavy Doom lorgnant vers le Stoner. On croit alors avoir pris la mesure du groupe, et c'est là qu'intervient Strike'em Down : gros changement de rythme avec un Speed Rock'n'Roll très motörheadien. Alors quoi, troisième titre, troisième genre ? Oui et non en fait : on revient avec Farewell à quelque chose de plus doomy, mais cette fois axé gothique, façon Paradise Lost. Bref, en à peine plus de treize minutes, le groupe expose une certaine diversité tout en restant fondamentalement Heavy avec un esprit Old School, une basse bien présente, une prod qui évite le lissage et un certain savoir-faire qui n'est pas si étonnant quand on réalise que chacun des membres officie déjà dans un autre groupe depuis plusieurs années.



Si un album ou un EP plus conséquent doit faire suite à The Arrival, espérons simplement que Moontowers ne s'éparpillera pas trop et parviendra à marier harmonieusement ses diverses influences plutôt que de les cloisonner selon les morceaux, sans quoi l'impression de passer du coq à l'âne risquerait de nuire à l'ensemble. Mais bon, pour un groupe qui annonce tout bêtement faire du Heavy Metal, ne pas craindre la monotonie, c'est déjà ça de pris.