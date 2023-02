Biographie Loitsumestari Taikakallo (Guitare / Basse), Haaska (Guitare) et Ruttomieli (Chant) fondent Moonlight Sorcery en 2018 du côté de Tampere en Finlande. Inspiré de groupes comme Dissection ou Emperor, le trio dévoile un Black Metal mélodique, épique et symphonique. Un premier ep, Piercing Through The Frozen Eternity, parait en 2022 chez Avantgarde Music et témoigne du savoir-faire des finlandais suivit de suivit de l'ep Nightwind : The Conqueror From The Stars qui parait début 2023 pour une tournure d'avantage Speed / Néo Classique dans leur Black Metal, mais pas moins épique et grandiloquant. Chronique 16 / 20

Piercing Through The Frozen Eternity ( 2022 ) Une pochette magnifique, certes un peu clichée, très proche des visuels si fascinants et charismatiques de Necrolord pour Dissection, Emperor ou encore Bathory. Ca sera notre premier pas dans l’univers glacé des finlandais de Moonlight Sorcery qui signe ici son tout premier ep intitulé Piercing Through The Frozen Eternity porté par une signature chez Avantgarde Music. Ce visuel est à la hauteur de ce que l’on peut trouver dans ce disque, un Black Metal mélodique racé, hautement inspiré de ses ainés et bien plus encore.



En effet, il ne faut que cinq petites compositions chez Moonlight Sorcery pour prouver qu’ils ont une rage à revendre et ne sont pas là pour rejouer à la manière d’une énième redite d’un Black Metal de seconde vague norvégien / suédois. Une écoute de Piercing Through The Frozen Eternity suffira à montrer qu’il y a là-dedans un véritable souffle de fraicheur et d’ensorcellement comme on en avait rarement ressenti depuis des années dans le genre. La moindre parcelle, le moindre riff, la moindre mélodie des finlandais transpire la puissance épique d’un combat contre une identité malfaisante, d’un voyage féérique à travers de longues étendues enneigées. C’est parfaitement cliché, oui, mais c’est impossible d’y résister parce que ça fonctionne à 100%.



Côté influences, on y verra forcément un mélange d'Emperor, mais surtout de Dissection dans ce savoir-faire de riffs et de mélodies marquantes et même captivantes, tout comme il serait hors de propos de ne pas évoquer, les maitres des envolées et des duels fabuleux de guitares / synthés que sont leurs compatriotes de Children Of Bodom. Notons cependant qu’un des groupes qui se rapproche le plus de Moonlight Sorcery en terme de Black Metal épique et avec cette dimension magique et mystérieuse est Obtained Enslavement avec leur épatant album Witchcraft de 1997, malheureusement un peu trop tombé dans l’oubli ou bien, plus récemment et connu, Stormkeep avec son Tales Of Othertime.



Il faut comprendre également que Piercing Through The Frozen Eternity est bien plus que ça et se nourrit d’un feeling Heavy / Power Metal réellement palpable dans les riffs de guitares comme sur Wolven Hour par exemple, tout comme il sait excellemment bien doser les bourrasques glaciales purement Black Metal avec ses trémolo et hurlements noyés dans le blizzard. Et c’est sans doute là tout le talent de Moonlight Sorcery, c’est d’être une avalanche qui broie tout sur son passage, mais porté par un souffle épique et fantastique rare et franchement unique.



Les finlandais nous ont époustouflés avec, ce qu’on rappelle, leur toute première sortie et on avait rarement été aussi enthousiastes avec une sortie du genre. Piercing Through The Frozen Eternity est une petite pépite de Black Metal mélodique et épique. Jetez-vous dessus, tant que les beaux jours ne sont pas encore revenus !